SBL／林韋翰關鍵時刻連拿7分 裕隆逆轉璞園斷5連敗

2019-03-21 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



近期連敗不止的裕隆隊，在「主場日」有著近千名球迷的加油下，裕隆雖一度浪費上半場曾握有的15分領先優勢，決勝節靠著林韋翰個人連得7分成功要回領先，最終就以84：81擊敗璞園隊，辛苦中止5連敗。

上周裕隆原本洋將桑尼（Sani Sakakini）因背傷未能完全痊癒的情況下，在周日赴醫院評估後，向球隊提出自請離隊的要求，而裕隆在「李恩條款」的情況下，只能從過去曾在SBL登錄過的舊洋將中找人，最終找來先前因傷勢遭金酒隊釋出的洋將夏普（Walter Sharpe）前來救火。

而近期吞下5連敗的裕隆，今天面對衛冕軍，上半場在呂政儒、夏普各拿9分，加上團隊多點開花的進攻火力，一度取得15分的領先優勢，不過卻在易籃後風雲變色。

下半場裕隆進攻火力嚴重熄火，幾乎只靠著從板凳出發的胡凱翔扛起得分角色，反觀衛冕軍易籃後找回進攻節奏，在強森（Orlando Johnson）帶領下，加上簡浩、陳冠全也有分數挹注，三節打完反倒取得領先。

決勝節落後的裕隆展開反攻，先靠著呂政儒擺進追平2分，戰成73平，之後林韋翰個人連得7分，幫助球隊要回領先，儘管強森兩罰俱中又取得超前，今天首披裕隆球衣的夏普在終場前35.5秒擺進逆轉2分，取得82：81領先，也逼得璞園只能採取犯規戰術，將胡凱翔送上罰球線，最終他兩罰俱中替球隊鎖住勝果，也幫助裕隆中止連敗。