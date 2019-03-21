NCAA／連3年失意 密西根州大捲土重來

2019-03-21 15:58 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



密西根州大戈斯。 路透 分享 facebook

東區第2種子、密西根州大男籃「斯巴達人隊」不擔心已連續3年沒打到16強，要把注意力全部放在21日對上布拉德利大學（Bradley）的首輪比賽。

時間回到4年前，密西根州大當年以第7種子在東區殺出重圍，在最後4強輸給該年冠軍杜克大學；翌年密西根州大拿到中西區第2種子，不過第1輪就打包回家，以81：90輸給第15種子的中田納西州大。

密西根州大的前鋒戈斯（Kenny Goins）是5年級大四生，4年前他是隊上的衫新生，曾目睹球隊晉級4強，大一球季跟著球隊打全國錦標賽，結果上場4分鐘就因膝傷退場，只能在場邊看著球隊被爆冷。從晉級4強跟首輪出局的兩種情境，全隊只有他體驗過。

戈斯說：「有些隊伍低估我們，我們也會低估別隊，我們現在只擔心眼前的比賽，贏球了再繼續前進。」

密西根州大前2年成績都是第2輪，前年第9種子的他們，遭第1種子堪薩斯大學狂電20分，密西根州大去年第3種子，絕殺失敗，2分惜敗第11種子雪城大學。

總教練伊佐（Tom Izzo）從1995年至今已執教24個球季，2次進總冠軍賽（1冠1亞），13次打到甜蜜16強，近3年缺席16強，是他執教以來最長的紀錄。

伊佐不在意球隊連3年沒突破第2輪，也不把今年拿到大十聯盟冠軍看得太重，伊佐說：「有人說我們3年前被第15種子暴冷，今年再等著看，不過現在這支球隊跟當年又不一樣，誰會在乎過去的事情。」

從1998年起，密西根州大從未缺席全國錦標賽，他們連續22季入圍的紀錄史上排名第4。