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NCAA╱迎戰路易維爾 明尼蘇達教頭五味雜陳

2019-03-21 15:59世界日報 體育新聞組╱綜合報導

面對路易維爾，小皮提諾五味雜陳。 法新社
面對路易維爾，小皮提諾五味雜陳。 法新社
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東區第10種子、明尼蘇達大學首輪對戰第7種子路易維爾（Louisville），讓明尼蘇達大學男籃總教練小皮提諾（Richard Pitino）開始緊張，準備被媒體追問問題。

小皮提諾的父親（Rick Pitino）去年前往歐聯希臘職業球隊執教，他前一任執教的球隊，正好就是路易維爾大學，而小皮提諾自己也曾兩度擔任該校男籃的助理教練。

小皮提諾的父親在路易維爾執教16個球季（2001-16），2013年曾率隊拿下一座全國總冠軍，在2017球季後被學校解雇；他的父親是大學名帥，曾於1996年率肯塔基大學奪冠，也當過NBA尼克隊總教練。

小皮提諾近日受訪顯得相當低調，不願多談父親和自己在路易維爾的事情。小皮提諾曾在2007-09擔任該校的助理教練，2011-12當首席助理教練，小皮提諾說：「我現在36歲，以總教練的職位來看算是年輕，來到大十聯盟後，我學會控制情緒，我想這點我做的不錯。」

看著對手路易維爾的比賽影片，讓小皮提諾心裡五味雜陳，他表示很開心自己執教的明尼蘇達入選全國錦標賽，不論對手是誰都很期待，自己從來都不會抱怨對手是誰，即便對上的球隊是前東家，也不會因此分心。

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