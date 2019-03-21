NCAA／一路落後 名將穆林未能演出奇蹟

2019-03-21 16:04 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



聖若望大學(左)在NCAA 68強賽落敗，無緣晉級。 法新社 分享 facebook

2019NCAA全國錦標賽，4場最初四強（first four）比賽打完，64支球隊21日開始首輪較量；最後入圍錦標賽的聖若望大學（St. John`s）「紅色風暴」男籃隊沒能上演奇蹟，20日以65：74不敵亞利桑納州大。

聖大在NBA名人堂球星、校友穆林（Chris Mullin）執教4季下，首度入圍全國錦標賽，本季21勝13敗也是近4年最佳成積，無奈球隊在最初四強就止步，聖大自2000年打到第2輪後，連同今年已4屆賽事沒有贏過球。

聖大大三控衛龐斯（Shamorie Ponds）25分全場最佳，不過整體而言，亞利桑納州大戰力較為出色，他們從開賽5：0領先後，就一直保持領先至終場。亞利桑納州大憑藉著較佳的身體對抗，用防守限制了聖大進攻火力，聖大此役前23次出手，17球落空，也讓對手建立18分領先。

半場結束前，亞利桑納州大總教練赫爾利（Bobby Hurley）不滿裁判判決抗議，被判技術犯規，聖大靠著罰球將比分追到25：38落後。下半場龐斯抄球後灌籃，將比分進一步縮小到各位數差距，不過亞利桑納州大後多特（Luguentz Dort）克服腳傷，繼續上場得分，差距再拉開到16分，多特最後拿下21分全隊最高。