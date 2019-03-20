SBL／身高縮水？ 賽勒：鞋子問題

2019-03-20 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



金酒換新洋將賽勒（右一），今天僅拿8分、8籃板。記者侯永全／攝影 分享 facebook 「回鍋」SBL首戰就碰前東家富邦隊，曾在第12季摘下總冠軍賽MVP的洋將賽勒僅為新東家拿8分、8籃板，球隊不但以63：76落敗，他的身高還被前教頭許晉哲質疑，「許總」甚至說了重話，訂了制度就是要遵守，「不要讓人家看笑話」。

許晉哲認為，賽勒曾和他說自己裸足身高209公分，如此一來和自家身高198公分的小洋將米歇爾加總，就會超過雙洋將的身高上限405公分，不料今天下午賽勒量身高卻是207公分。

面對許晉哲疑問，賽勒說：「誠實的說，我從沒確定沒穿鞋的身高是多少。」他也強調，不論穿哪隊的球衣，「我是來贏球的，看來要等到下周了。」

金酒註銷洋將夏普，改登錄賽勒，但夏普卻也被裕隆找去助拳，形成詭異的狀況，也讓許晉哲喊說，原本的3月11日洋將大限看來意義不大。

許晉哲強調，他和隊上許多球員和賽勒都是好朋友，看到「大G」有工作，大家都為他開心，但SBL原有的制度就該遵守，「不要讓人家看笑話。」

富邦養傷超過1個月的後衛林書緯今天復出，雖只有5分、1助攻，不過球隊拉出6連勝，戰績也追上台啤隊並列首位，他表示自己心態一如過往，仍是積極面對每場比賽。

許晉哲則提到，球隊目標就是例行賽排在前2位，避開第一輪，是否卡到龍頭不是太在意。