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SBL／賽勒助拳無用 富邦主場日大勝金酒

2019-03-20 20:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

蔡文誠第四節攻下8分，助富邦拉開領先。記者侯永全／攝影
蔡文誠第四節攻下8分，助富邦拉開領先。記者侯永全／攝影
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富邦主戰後衛林書緯養傷月餘，今天在「富邦日」復出，雖僅有5分演出，但決勝節有蔡文誠挺身而出，前3節得分掛蛋的「本土洋將」第四節攻下8分，助隊甩開迎接新洋將賽勒的金酒隊糾纏，以76：63留下勝利。

開賽蘇奕晉先為金酒開張分數，于煥亞再飆進外線，佐藍追加進球打出7：0攻勢，7分08秒米歇爾才在籃下為富邦打進第一球，劉韋辰追加長距離的兩分球，不過賽勒也在籃下單打得手，首節打完富邦在林郅為放進超前分下以17：15領先；第二節比分仍拉鋸，富邦雖有洋將賈西亞、本土前鋒張伯維強攻籃下，金酒也有于煥亞和賽勒「連線」，半場打完富邦仍只以31：29領先。

米歇爾第三節馬上飆進三分球，率富邦將領先擴大到34：29，但金酒回敬6：0公視反超，不過張宗憲先飆進底角中距離，賈西亞連投帶罰拿下4分，張伯維再飆進外線，一波9：0攻勢逼出金酒暫停；2分43秒于煥亞站上罰球線為金酒止血，但富邦再靠洪志善和張伯維外線建功，帶著51：40領先進入第四節。

周暐宸第四節開節雖為金酒追進分數，但林書緯先投進下半場第一個進球，蔡文誠再兩度籃下補籃得手；他全場X分都是第四節所得，加上洋將米歇爾先爆扣，再和張宗憲上演「空中接力」的「3分打」，接續又是第一時間補扣，富邦領先已超過20分，最終就以13分差距收下勝利。

林書緯因小腿拉傷，從1月27日打完裕隆隊就休兵，今天「富邦日」復出，上半場只上場4分半鐘，出手1次拿下2分，最終表現是5分、4籃板。

昨天才抵台的賽勒，重返SBL首戰就碰上季效力的富邦，對上老東家上場27分鐘，僅有8分、8籃板。

今天還出現「傷情」，第三節4分28秒賈西亞上籃被余純安毀掉，兩人都倒在籃框下，賈西亞還能起身罰球，余純安卻是抱著右膝被隊友抱離場。

金酒換洋將賽勒（右一），今天僅拿8分、8籃板。記者侯永全／攝影
金酒換洋將賽勒（右一），今天僅拿8分、8籃板。記者侯永全／攝影
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林書緯（左）相隔月餘復出。記者侯永全／攝影
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金酒林書緯
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