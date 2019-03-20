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NCAA╱穆林領軍聖若望決一死戰 20日戰亞利桑納州大

2019-03-20 15:36世界日報 體育新聞組╱綜合報導

聖若望重返榮耀之旅，20日起跑。 法新社
聖若望重返榮耀之旅，20日起跑。 法新社
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NCAA男籃全國錦標賽68所入圍學校揭曉，聖若望大學也搶搭上「三月瘋」列車。20日晚間的最初四強賽，聖大將對決亞利桑納州大，爭取西區第11種子位置，主帥穆林（Chris Mullin）希望球員們帶著入圍的興奮心情迎戰。

聖若望大學位於紐約市近郊皇后區，是美國規模第二大的天主教會學校，也是美東體育名校之一。該校的「紅色風暴」男籃隊，此前曾參與過29次全國錦標賽，隊史最佳成績是亞軍（1952年），最近一屆是第2輪（2015年）。

穆林是聖大男籃的知名校友，他於2015年重返母校執教，球隊在他帶領第4個球季下，首次參與全國錦標賽。穆林1985-2001年間，在NBA賽場擔任小前鋒，以精準的三分球和罰球著稱，被譽為「上帝的左手」，生涯5次入選明星賽，拿過2枚奧運金牌。

穆林執教前3季球隊勝率都不到5成，今年球隊陣容最為完整，也比較有經驗，他們開季打出一波12連勝，被看好能重返全國錦標賽，不過接著面對大東聯盟（Big East）各校，僅繳出8勝11敗，上周的聯盟錦標賽止步8強，本季成績21勝12敗。

後衛赫倫（Mustapha Heron）說：「我們本季在大東聯盟排名第7，我知道也許得多打1場淘汰賽才能拿到64強門票。」球隊近7戰5敗，控衛龐斯（Shamorie Ponds）也坦言，包括自己在內有許多球員少了熱情，上場只是敷衍了事。

主帥穆林則認為：「隨著球季進行難免有起伏，只要球員拿出熱情與能量，做好防守，剩下的事情自然就會就定位，他們能打出精采的比賽。」

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