籃球／國泰金控力挺 高中、大學3對3熱血開打

2019-03-19 18:27 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



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國泰金控力挺國內籃球及NBA「豪小子」林書豪，從3月下旬開始，將有一系列包括NBA球星來訪、3對3籃球賽及林書豪籃球訓練營活動，喜愛籃球的粉絲可不要錯過這場籃球盛宴。

國泰青年節 高中3對3籃球賽

連續舉辦超過40年，國泰青年節內容包括：客戶子女獎學金、十分幸福公益捐贈、高中3對3籃球賽等活動，只要是國泰人壽及國泰世華銀行客戶的子女，都可以報名參加客戶子女獎學金，若符合資格且通過審核，還能獲得精美紀念品一份，另外也能參加獎學金抽籤活動，大專組獎勵金達新台幣5000元(／人)、高中組亦有機會獲得新台幣3000元(／人)的獎勵。

同樣是青年節重頭戲的，國泰3對3籃球賽，每年吸引上百位高中生報名，今年的賽事，也將於4/13起在全台盛大展開，為期一個月，5/11(六)進行總決賽，總獎金將近百萬，總冠軍還能獲得10萬元獎金！報名期間從3月20日起至4月19日截止，相關活動都可以上「國泰青年節」官網查詢。

國泰NBA3x—3對3籃球賽、NBA球星來台、國泰NBA神預測中獎網站

從2011年開始，國泰金控與NBA合作推出三對三籃球賽，截至目前已經有將近十年的歷史，是全台最大的三對三籃球賽事，只要是大專院校的男女在校學生，都能組隊參加，每年吸引超過上千位球員報名，2017年更名為國泰NBA3x，要將品牌的熱血精神，植入年輕學子們心中。

今年，國泰NBA 3x還有不同的樣貌，不只賽制上增加了高中菁英組，鼓勵年輕球員挑戰更高層級，也在整個賽事的元素中加入了嘻哈音樂，仿效美國的街頭籃球文化，要將台灣的籃球與嘻哈潮流結合，打造出專屬的國泰NBA 3x文化。

國泰NBA3x堪稱年度重點，宣傳期間從3月到7月，活動更是一個比一個精采，除了有NBA神預測網站，透過每日NBA賽事預測，與喜愛NBA的球迷們互動，3月29日將有知名退役球星Rashard Lewis來訪，在NBA Store參與國泰NBA3x開跑記者會，也會走入校園與政治大學及南山高中的籃球校隊交流，3月31日也會與國泰的客戶們進行互動。

4月12日則有另一位號稱傳奇三分球王的球星24小時旋風訪台，6月及7月，也有現役球員，來台會粉絲，並參與國泰NBA3x的頒獎典禮，有機會和球迷一同逛街購物，系列活動精彩可期！

豪小子加盟暴龍後首度來台 舉辦籃球營會小球迷

今年2月林書豪加盟暴龍隊後，將於暑假，首度以新身分返台，除了舉辦記者會，最重要的是參加「國泰夢想豪小子」籃球訓練營，提供60個名額，給全台對籃球充滿熱情的9-12歲國小同學報名，強調生活態度、團隊合作及溝通，要用豪式旋風，讓台灣的小球迷們留下深刻回憶。

2019年 國泰金控籃球活動排程

時間 內容

●3/20-4/19 國泰青年節（客戶子女獎學金、高中3對3）

國泰NBA3x 開始報名

●3/29（五） Rashard Lewis來台記者會、校園宣傳國泰NBA3x

地點：NBA Store(1130)、政治大學(1230)、南山高中(1700)

●3/31（日） Rashard Lewis 粉絲互動活動

●4/12（五） 傳奇三分球王球星訪台

地點：國泰金融中心一樓（松仁路７號）

●5月 國泰女籃50周年慶功宴

●7月 現役NBA球星來台：參與國泰NBA3X決賽、國泰NBA神預測中大獎頒獎活動

●暑假 林書豪來台：「國泰夢想豪小子」籃球訓練營