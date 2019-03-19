親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL決戰小巨蛋
JHBL
綜合
路跑

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

枋寮街頭驚見「造反救台灣」標語 警方展開調查

運動筆記讓人年年難忘的銀標賽事 萬金石馬拉松有練不一定有，沒練一定很輕鬆
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA獨行俠致敬Dirk Nowitzki榮登NBA得分排行榜第6名今日十大好球 (3月19日)

NCAA／帶兵4年首度進68強 名將穆林能寫奇蹟？

2019-03-19 17:10世界日報 場邊人語─彭廣揚

前NBA名將穆林帶領聖若望大學打進NCAA64強。 路透
前NBA名將穆林帶領聖若望大學打進NCAA64強。 路透
分享

競而優則教？一位稱職的美國大學籃球教練，是否必須曾經是一名見識足夠的球員？

2015年4月1日，校址在紐約市皇后區牙買加地段的天主教聖若望大學，鄭重宣布禮聘校友穆林（Chris Mullin）出任該校「紅色風暴（Red Storm）」男籃隊總教練。

2019年3月17日傍晚，在聖大師生共同焦慮地等待35分鐘之後，一個全國聯播的電視特別節目終於在結束前「放榜」，唱名「紅色風暴」入席本季「3月瘋」68所大學名單。

聖若望大學在本屆全國錦標賽雖然最後入列，但是率先出戰，訂於3月20日在俄亥俄州出戰亞利桑納州大。

聖若望男籃是一支擁有全國知名度的競技隊伍，幾乎每年都是全國50強候選者，該校所屬的「大東聯盟（Big East）」成員包括同樣擁有教會背景的喬治城大學、維拉諾瓦大學、西東大學、巴特勒大學等，是球迷最熟悉、球評最關心的美國大學聯盟之一。

穆林在28歲的時候，成為1992年美國參加巴塞隆納奧運「夢幻隊」原始隊員，隊友包括喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、和柏德（Larry Bird）等，有「地表最強籃球隊」之稱。

身高6呎7吋的穆林是左手戰神，從1981到1985年間，代表聖若望大學出賽125場，總共得到2440分，平均每場上陣37.9分鐘，每場比賽能夠得到19.5分，他的恩師是今年初才慶祝94歲生日、已經列名籃球名人堂的卡奈塞卡（Lou Carnesecca）。

名師出高徒；穆林既然在這些年來始終與高知名度高的教練、同窗、同儕一路同行，他有什麼錦囊妙計足以運籌帷幄呢？穆林其實自知，此番重返母校，他沒有場邊掛帥經驗，只有想著幾位前輩教練們傳授給他三件法寶：招募新血（Recruitment）、球隊陣容（Roster）、和切題發揮（Relevance）。

招募的工作不能蜻蜓點水，而是細水長流，源頭重要、波折難免。球隊的陣容不是固定名額擺設，戰情，戰力，戰術可不能只是紙上談兵，而是當機選擇、力抗、智取甚至逆轉。切題發揮是管理球隊的關鍵，大學球隊和學生運動員必須講求學習、紀律、態度和精神；一場比賽終究會分別高下，但是既有機會交鋒，其實就是雙贏。

想起三件法寶，聖大當傳捷報！

喬丹巴塞隆納巴特勒
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

SBL／季末安慰獎 陳昱瑞首獲單周最佳球員

2019-03-19 15:59

NCAA／全美3月籃球瘋 藍魔鬼杜克冠軍大熱門

2019-03-19 16:51

WSBL／電信苦勝台電 克服傷兵晉級冠軍賽

2019-03-18 23:43

WSBL／下半場找回防守 國泰退台元保不敗

2019-03-18 22:25

圖／WSBL台元末節僅拿10分 遭國泰逆轉惜敗

2019-03-18 22:06

WSBL／電信艱辛退台電 冠軍戰門票到手

2019-03-18 20:34

圖／WSBL電信擊敗台電 劉嘉瑋半場受傷退場

2019-03-18 20:04

ABL／客場末節爆衝突 夢想家8連勝

2019-03-18 00:19

ABL／遭判出場喊冤 米勒：對手拉球衣噴垃圾話

2019-03-17 23:45

ABL／夢想家滅「火」卻爆衝突 莫瑞：很遺憾

2019-03-17 23:36

SBL／台銀教頭：陳昱瑞是台灣籃球未來keyman

2019-03-17 23:22

ABL／夢想家、火焰打出火氣 爆發肢體衝突

2019-03-17 21:58

SBL／陳昱瑞狀況加溫 韋陳明：他是球隊一塊寶

2019-03-17 21:37

SBL／陳昱瑞替補18分 台銀13記外線轟昏台啤

2019-03-17 21:13

世界盃男籃／分組出爐 中國、日本兩樣情

2019-03-17 17:31

NCAA／不為選秀放棄大學 威廉森助杜克奪冠圓夢

2019-03-17 16:48

ABL／首度出征客場 吳永盛：把握爭冠機會

2019-03-17 15:13

ABL／冠軍前哨戰 夢想家誓破菲律賓主場金身

2019-03-17 14:23

SBL／2千球迷相挺 璞園連勝仍中斷

2019-03-16 23:53

SBL／提升季後賽檔次 富邦擋住璞園連勝

2019-03-16 22:16

SBL／團隊五人得分上雙 富邦斷璞園6連勝

2019-03-16 21:18

世界盃男籃／抽籤結果出爐 衛冕軍美國分在E組

2019-03-16 20:33

場外也激殺！ 富邦人壽UBA冠軍賽門票秒殺再創紀錄

2019-03-13 11:28
看更多

熱門文章

NBA／林書豪強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

2019-03-19 09:52

NBA／柯瑞60呎大號三分 創個人例行賽最遠紀錄

2019-03-19 11:42

回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

2019-03-19 10:00

NBA／暴龍打趴尼克 林書豪20分轉隊後新高

2019-03-19 10:28

NBA／雙核心領銜力壓勇士 馬刺豪取9連勝

2019-03-19 11:33

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

NBA／本季最遠一球 柯瑞：出手就有預感會進

2019-03-19 16:22

NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40

棒球／前球星當教練 基隆信義國中首成立體育班

2019-03-19 11:52

季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00

NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04

NBA／湯瑪斯首戰前東家 金塊多點開花退綠衫軍

2019-03-19 10:06

NBA／韋德替補飆25分 衛少禁賽雷霆苦吞3連敗

2019-03-19 13:21

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

NBA／諾維茨基紀錄夜 裴頓、唐西奇互飆大三元

2019-03-19 14:00

中職／舉小熊、紅襪球場為例 新竹向味全喊話

2019-03-19 12:30

中職／史博威控球不OK 猿熱身賽墊底

2019-03-18 23:58

羽球／戴資穎當新品試吃員 邀穎粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

中職／球場拚2021年完工 盼味全龍主場落腳新竹

2019-03-19 12:00

MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04

HBL／苗栗家扶嬌娃李吟娸 奪冠軍戰MVP

2019-03-19 00:15

MLB／一朗14次扛開幕戰先發 史上野手第二老

2019-03-19 10:04

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

MLB／一朗秀雷射肩 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

中職13年／蔡仲南加盟壯大中職 台灣大聯盟解散

2019-03-19 12:40

NBA／快艇板凳暴徒絕殺 被虧最弱慶祝動作

2019-03-18 23:38

MLB／五局送7K 田中將大準備好投開幕戰

2019-03-19 11:03

NBA／菜鳥年5次大三元 唐西奇史上第6人

2019-03-19 17:30

MLB／克蕭投不了開幕戰 道奇新王牌布勒卡位

2019-03-19 08:56

印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22

NBA／菜鳥塞克斯頓三分神準 騎士主場擊退活塞

2019-03-19 15:09

中職30年／放水案票房慘跌 鷹虎龍相繼解散

2019-03-18 23:36

中職11年／羅敏卿6轟助獅奪冠 台北球場成歷史

2019-03-19 09:43

MLB／春訓打擊率低迷 海盜姜正浩靠5轟搶下先發

2019-03-19 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top