NCAA／帶兵4年首度進68強 名將穆林能寫奇蹟？

2019-03-19 17:10 世界日報 場邊人語─彭廣揚



前NBA名將穆林帶領聖若望大學打進NCAA64強。 路透 分享 facebook

競而優則教？一位稱職的美國大學籃球教練，是否必須曾經是一名見識足夠的球員？

2015年4月1日，校址在紐約市皇后區牙買加地段的天主教聖若望大學，鄭重宣布禮聘校友穆林（Chris Mullin）出任該校「紅色風暴（Red Storm）」男籃隊總教練。

2019年3月17日傍晚，在聖大師生共同焦慮地等待35分鐘之後，一個全國聯播的電視特別節目終於在結束前「放榜」，唱名「紅色風暴」入席本季「3月瘋」68所大學名單。

聖若望大學在本屆全國錦標賽雖然最後入列，但是率先出戰，訂於3月20日在俄亥俄州出戰亞利桑納州大。

聖若望男籃是一支擁有全國知名度的競技隊伍，幾乎每年都是全國50強候選者，該校所屬的「大東聯盟（Big East）」成員包括同樣擁有教會背景的喬治城大學、維拉諾瓦大學、西東大學、巴特勒大學等，是球迷最熟悉、球評最關心的美國大學聯盟之一。

穆林在28歲的時候，成為1992年美國參加巴塞隆納奧運「夢幻隊」原始隊員，隊友包括喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、和柏德（Larry Bird）等，有「地表最強籃球隊」之稱。

身高6呎7吋的穆林是左手戰神，從1981到1985年間，代表聖若望大學出賽125場，總共得到2440分，平均每場上陣37.9分鐘，每場比賽能夠得到19.5分，他的恩師是今年初才慶祝94歲生日、已經列名籃球名人堂的卡奈塞卡（Lou Carnesecca）。

名師出高徒；穆林既然在這些年來始終與高知名度高的教練、同窗、同儕一路同行，他有什麼錦囊妙計足以運籌帷幄呢？穆林其實自知，此番重返母校，他沒有場邊掛帥經驗，只有想著幾位前輩教練們傳授給他三件法寶：招募新血（Recruitment）、球隊陣容（Roster）、和切題發揮（Relevance）。

招募的工作不能蜻蜓點水，而是細水長流，源頭重要、波折難免。球隊的陣容不是固定名額擺設，戰情，戰力，戰術可不能只是紙上談兵，而是當機選擇、力抗、智取甚至逆轉。切題發揮是管理球隊的關鍵，大學球隊和學生運動員必須講求學習、紀律、態度和精神；一場比賽終究會分別高下，但是既有機會交鋒，其實就是雙贏。

想起三件法寶，聖大當傳捷報！