NCAA／全美3月籃球瘋 藍魔鬼杜克冠軍大熱門

2019-03-19 16:51 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



杜克大學由話題人物威廉森領銜出戰。 美聯社 分享 facebook

又到了每年大學男籃3月瘋，68支中選的隊伍將在為期3周的時間內，展開67場比賽。最初4強將於19、20日舉行，剩下的64隊再進行回合制的單淘汰賽，今年最被看好的學校是杜克大學，狀元熱門威廉森（Zion Williamson）加上K教練（Mike Krzyzewski）壓陣，藍魔鬼這次要挑戰隊史第6座全國冠軍。

杜克大學（29勝5敗）是今年的全美第一種子，連同維吉尼亞（29勝3敗）和北卡（27勝6敗），今年4個分區有3區的頭號種子都來自大西洋沿岸聯盟（ACC），這也是全國錦標賽史上第2次出現這樣的情形，前次是2009年大東聯盟3所學校獲選，今年另一個分區頭號種子是隸屬西岸聯盟的岡薩加大學。

當然，頭號種子並不代表就能穩進最後4強，別忘了去年的史上最大爆冷，UMBC（馬里蘭大學巴爾的摩郡分校）首輪擊敗該年全美第一的維吉尼亞大學，先前135場頭號種子對第16種子的比賽可是一場都沒輸過。

今年各區的第2種子分別是密西根州大（28勝6敗）、田納西（29勝5敗）、肯塔基（27勝6敗）和密西根大（28勝6敗）；入選最多的是大十聯盟（8校）、大西洋沿岸和東南聯盟（7校）次之。

各區前瞻

東區：最強種子 杜克不能大意

杜克大學在威廉森（Zion Williamson）傷癒歸隊後，拿下ACC聯盟冠軍，被選為全美第一種子。藍魔鬼雖然是4枚頭號種子中、殺出分區晉級最後4強機率最高的隊伍（32%），然而在單淘汰的比賽中再強的隊伍也沒有大意的本錢，他們此區最大的敵人是第2種子的密西根州大，杜克除了狀元熱門威廉森，來自加拿大的巴瑞特（R.J. Barrett）也值得關注，本季剛開始的時候巴瑞特才是預測選秀第1位，隨著威廉森名聲越來越大，才跌至第2。

西區：戰力最佳 非岡薩加莫屬

岡薩加是西區中戰力最好的球隊，他們本季例行賽場均得88.8分、全國最佳，他們去年16強、前年亞軍。第2輪可能會遭遇雪城大學的區域防守考驗、接著佛羅里達州大的前場壓迫，之後對上第3種子德州理工或第2密西根大，這幾隊都是防守強隊。岡薩加陣中最值得關注的球員是日非混血球員八村壘，經歷國際賽和大學3年洗禮，他的球季更加成熟全面，杜克大學本季例行賽首敗就是輸給岡薩加。

西區戰力最佳，非岡薩加莫屬。 路透 分享 facebook

南區：捲土重來 維吉尼亞記取教訓

維吉尼亞大學去年也是南區頭號種子，不過卻成了史上首支首輪就打包回家的頭號種子，今年他們的戰力更勝去年，不過南區是籤表中最硬的一區，有田納西、普渡在大十聯盟前3的強校，還有衛冕冠軍維拉諾瓦大學。維吉尼亞得靠他們全國最佳的防守殺出重圍，他們本季場均只讓對手拿55.1分，各隊對上他們進攻都沒轍。

中西區：強強對決 北卡不落下風

北卡本季2次擊敗杜克，在ACC四強賽也差點擊敗他們（只輸1分），本屆的全國錦標賽能看到杜克和北卡雙強對決的第4回合嗎？北卡本季也曾擊敗過岡薩加一次，說他們是頭號種子中最危險的球隊一點也不為過，此區他們最主要的強敵是第2種子肯塔基大學，北卡本季曾輸給他們一次。