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WSBL／末節僅拿10分 台元遭國泰逆轉惜敗

2019-03-18 22:06聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

WSBL龍頭國泰今晚遭遇台元頑強抵抗，賽前本季仍保持不敗之身的國泰，此役打完前三節卻以56比58落後給台元，直到第四節加壓防守，讓台元單節僅拿下10分，最後國泰才以72比68險勝台元收下勝利。

國泰以72比68險勝台元，球員賽後露出笑容。記者余承翰／攝影
國泰以72比68險勝台元，球員賽後露出笑容。記者余承翰／攝影
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國泰陳薇安（左）閃過台元劉君儀（右）上籃得分。記者余承翰／攝影
國泰陳薇安（左）閃過台元劉君儀（右）上籃得分。記者余承翰／攝影
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台元陳萓峰（中）運球時遭到國泰黃鈴娟（右）與黃柔甄（左）包夾。記者余承翰／攝影
台元陳萓峰（中）運球時遭到國泰黃鈴娟（右）與黃柔甄（左）包夾。記者余承翰／攝影
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國泰黃鈴娟（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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國泰鄭伊秀（左）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
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國泰以72比68險勝台元。記者余承翰／攝影
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台元彭曉彤（右）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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國泰林育庭（左）上籃時製造台元林文佑（右）犯規。記者余承翰／攝影
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台元卓敬（左）上籃時被國泰鄭伊秀（右）賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影
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台元卓敬攻下全隊最高的16分。記者余承翰／攝影
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