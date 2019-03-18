ABL／客場末節爆衝突 夢想家8連勝

2019-03-18 00:19 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宋以情 ／菲律賓聖羅莎報導



夢想家隊米勒（中）攻下廿七分、八籃板、八助攻。 記者林宋以情／攝影 分享 facebook

ＡＢＬ戰績第二的寶島夢想家隊，昨天展開例行賽最後客場三連戰，踢館龍頭菲律賓火焰隊。夢想家米勒開賽兩分鐘就濺血，雙方禁區激烈肉搏，倒數兩分鐘米勒與迪安森、拉莫斯更爆發肢體衝突，儘管夢想家最終仍八十八比七十四帶走勝利，卻讓精采比賽變調。

此役攸關夢想家能否擠下火焰登頂，若贏球不僅笑納八連勝，更能取得對戰三勝一負絕對優勢。兩強交鋒格外激烈，開賽兩分鐘米勒切入上籃就鼻梁濺血，夢想家陷入落後，雙方球員更是頻頻倒地，直到次節最後兩分鐘，葛萊斯、阿提諾、米勒接連外線冷箭，夢想家一舉超前。

少了柏克曼、多明哥、羅瑟的火焰，下半場僅能藉著拉莫斯籃下強攻苦追，夢想家第三節拉出廿三比十一攻勢，將領先擴大到雙位數。衝突出現在倒數兩分半，米勒與迪安森、拉莫斯籃下爆發衝突，米勒遭奪權出場，儘管最終不影響勝負，仍讓贏球留下不完美結局。

夢想家教頭莫瑞表示，很遺憾球隊最後以衝突首尾，但還是很開心能拿下勝利，目標客場三連勝，放眼例行賽廿勝。 米勒則坦言自己情緒有些失控，但表示並無揮拳動作，遭奪權很冤枉。米勒拿下最佳廿七分，阿提諾、葛萊斯廿三分。夢想家廿日迎戰澳門戰狼隊，最末役作客馬來西亞猛龍隊。