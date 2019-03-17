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HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

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SBL／陳昱瑞替補18分 台銀13記外線轟昏台啤

2019-03-17 21:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台銀隊陳昱瑞（右）替補上陣有亮眼表現。記者毛琬婷／攝影
台銀隊陳昱瑞（右）替補上陣有亮眼表現。記者毛琬婷／攝影
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本季已確定無緣季後賽的台銀隊，今天碰上暫居聯盟龍頭的台啤隊表現毫不畏懼，在板橋體育館下起「三分雨」，團隊共轟進13顆三分球，其中替補上陣的陳昱瑞個人就貢獻4顆，攻下18分，加上天使（Angel Nunez）、泰勒（Joseph Taylor）張博勝及陳順詳也都有雙位數貢獻，最終就以85：80收下勝利。

今天是台啤第二次的「主題日」，身為東道主的台啤面對戰績墊底的台銀，只靠著洋將愛德（Seskus Edvinas）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）兩個得分點，從開賽就陷入苦戰，上半場一路被對手壓著打。

台啤隊愛德（左）攻下27分仍無法幫助球隊拿下勝利。記者毛琬婷／攝影
台啤隊愛德（左）攻下27分仍無法幫助球隊拿下勝利。記者毛琬婷／攝影
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反觀台銀團隊多點開花，板凳出發的陳昱瑞展現射手本色，半場投進兩顆三分球，攻下全隊最高的8分，與此役重回賽場的張博勝領軍台銀半場打完取得3分領先。

易籃後台啤靠著愛德單節獨拿11分，一度將分差縮小至1分差，不過台銀很快回穩，三節打完台銀仍取得6分領先。決勝節，陳昱瑞、天使接連命中外線，將分差擴大至雙位數，比賽還剩6分17秒時陳順詳出手時遭到犯規，還與張羽霖發生肢體衝突，張羽霖被吹了一個違反運動道德犯規，陳順詳連罰4球，加上台銀射手頻頻在外線開砲，終場就以5分差收下2連勝。

而賽前僅領先第二名的富邦隊僅有1場勝場差的台啤，此役雖有愛德繳出全場最高的27分、10籃板，無奈外線手感冰冷，全場22投僅5中，成為落敗原因之一，今天吞下敗仗的台啤只領先富邦0.5場勝場差。

台銀隊天使繳出18分、10籃板。記者毛琬婷／攝影
台銀隊天使繳出18分、10籃板。記者毛琬婷／攝影
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台銀隊泰勒（右）得到14分。記者毛琬婷／攝影
台銀隊泰勒（右）得到14分。記者毛琬婷／攝影
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台啤陳順詳張羽霖
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