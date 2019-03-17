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世界盃男籃／分組出爐 中國、日本兩樣情

2019-03-17 17:31台灣醒報 記者施養正╱台北報導

世界盃籃球賽將於8月31日至9月15日於中國開打，賽會將產生7支可直接「保送」明...
世界盃籃球賽將於8月31日至9月15日於中國開打，賽會將產生7支可直接「保送」明年東京奧運的球隊。 美聯社
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2019世界盃籃球賽32強分組結果出爐，亞洲勁旅中、日、韓各分屬不同小組，其中日本隊將遭遇「世界第一」的美國夢幻隊，中國則與實力較差的象牙海岸、波蘭等隊同組，而本屆世界盃小組賽將取各組前兩名晉級16強，賽會最終成績也將直接影響2020東京奧運參賽資格。

世界盃籃球賽將於8月31日至9月15日於中國開打，賽會將產生7支可直接「保送」明年東京奧運的球隊，包括賽事中排名最高的非洲、亞洲、大洋洲球隊，以及排名前2的歐洲和美洲球隊，而除前述國家，賽會排名前16名的球隊可在透過循環賽爭取奧運參賽權，加上奧運主辦國日本，本屆世籃賽共計產生12支隊伍參加奧運。

黑馬日本遇強敵

本屆賽會黑馬日本隊，從資格賽開始便跌破眾人眼鏡，一路披荊斬棘，甚至擊敗「亞洲王者」澳洲隊。然而經本屆世籃賽形象大使柯比．布萊恩的分組抽籤結果，日本隊將在小組賽與「NBA明星級」的美國夢幻隊正面交鋒。

即便陣中大將八村壘及渡邊雄太可能回歸，面對杜蘭特、羅瑞吉迪羅臣等頂級巨星，晉級之路恐怕仍凶多吉少，何況同組的土耳其、捷克的世界排名都遠優於日本隊，但日本身為奧運地主隊，不用為參賽權煩惱，不妨在本屆賽會磨合出最佳陣容。

中國抽中軟柿子

相較於日本硬到不行的賽程，世籃賽地主中國隊可就「輕鬆」許多，他們在小組賽將面對來自非洲的象牙海岸、歐洲的波蘭及美洲區的委內瑞拉，儘管中國在世界排名略遜於波、委兩國，但若主將易建聯、周琦、郭艾倫都能穩定輸出，搶下分組第一也並非難事，加上籃球主席姚明對國家隊的高度重視，中國必然將在本屆世籃賽，強勢捍衛自家主場。

至於東亞的韓國、菲律賓，同樣將面對阿根廷、俄羅斯、義大利及塞爾維亞等世界強權，加上賽會期間非職籃賽季，眾家NBA球員勢必都會回歸為母國效力，究竟亞洲球隊經過小組賽後能留下多少，還得看今年春夏的徵召情況。

2019世界盃籃球賽小組賽將於北京、武漢、廣州、佛山、上海、南京、深圳、東莞8地同時開打，預計將產生12支隊伍參加明年東京奧運的籃球項目。

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