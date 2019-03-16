SBL／釋出有傷在身的夏普 金酒找塞勒救火

2019-03-16 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



前富邦洋將塞勒，將加入金酒。 報系資料照 分享 facebook 本季曾暫居聯盟龍頭的金酒隊，日前確定釋出有傷在身的洋將夏普（Walter Sharpe），不過在「洋將大限」過後，根據規則只能找來過去曾效力過SBL的舊洋將，最終金酒決定找來上季曾效力富邦隊的塞勒（Garret Siler），他預計最快19日抵台報到。

近期敗多勝少的金酒，在13日敗給本季已確定無緣季後賽的台銀隊後，向中華籃球協會出事公立醫院證明，將有傷在身的夏普（Walter Sharpe）換掉，但由於已經過了本季的「洋將大限」，只能根據「李恩條款」從過去曾在SBL登錄過的人選中挑人。

而塞勒、道森（Eric Dawson）及凱爾（Kyle Meyer）等人都是金酒考慮名單，最後選擇能立刻動身來台的塞勒。擁有效力NBA太陽隊資歷的塞勒，曾在第12季效力璞園隊，幫助球隊完成四連霸，並成為史上首位SBL總冠軍賽MVP的洋將，上一季他改披富邦戰袍，不過卻在總冠軍期間受傷，沒能幫助球隊奪下隊史首座總冠軍。

本季SBL採用雙洋將制，雙洋將身高限制合計405公分，目前金酒陣中的佐藍（Zoran Vrkic）身高為197公分，因此金酒有208公分的空間，塞勒抵台後必須要先到公立醫院完成身高測量，符合規定後才能披上金酒球衣，為球隊效力。