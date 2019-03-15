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SBL／主場日首戰告捷 台啤8分差退裕隆

2019-03-15 21:11聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

SBL台啤主場周活動，吸引球迷進場。記者余承翰／攝影
SBL台啤主場周活動，吸引球迷進場。記者余承翰／攝影
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SBL本周各隊展開「主場日」，今天輪到暫居聯盟龍頭寶座的台啤隊擔任東道主，台啤靠著洋將愛德（Seskus Edvinas）27分、3籃板、3助攻帶領下，以84：76擊敗裕隆隊。

不同於上季的「主場周」，SBL本周起進行主場日賽程，從周三起連打5天，1天只打1場，為下季職業化實施主客場制作準備，前兩天分別由金酒、璞園隊依序登場。

今天的「主場日」則輪到台啤作東，場邊除了有販賣主場專屬系列商品外，進場的球迷都可獲得加油棒組合，球迷還可以到「憶起台啤酸甜苦辣」的攤位，打卡換取零食、飲料，讓球迷邊看球邊享受美食，中場還會舉行抽獎，最大獎可獲得度假酒店雙人住宿券，其他則有卡丁車賽道體驗券及台酒系列的泡麵一箱等獎品。

首節台啤靠著洋將愛德外線4投3中，個人單節獨拿13分領軍，助隊取得26：19領先，次節台啤進攻火力下降，讓裕隆靠著郭昭男擺進壓哨2分，半場打完台啤仍取得1分領先。

易籃後裕隆靠著本季曾短暫穿過璞園球衣的洋將瓊斯（Emanuel Jones）單節獨拿11分，三節打完反倒取得2分領先。不過決勝節台啤趁著對手出現亂流之際，打出一波17：2攻勢又將分差擴大至雙位數，最終就以8分差收下勝利。

台啤隊主場日活動。記者余承翰／攝影
台啤隊主場日活動。記者余承翰／攝影
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台啤隊主場日活動。記者余承翰／攝影
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台啤隊主場日活動。記者余承翰／攝影
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台啤隊主場日活動。記者余承翰／攝影
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台啤愛德得到全場最高的27分，他在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
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