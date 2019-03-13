SBL／陳昱瑞「神偷」 台銀逆轉勝金酒

2019-03-13 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



SBL「一天一戰」主場日，13日板橋體育館由金門酒廠擔綱主場日，不過金酒卻遭台銀上演逆轉勝，陳昱瑞末節連連抄截快攻，攻下22分、7籃板、5抄截，攜手天使（Angel Nunez）外線冷箭，終場90：73逆轉勝，無奈僅有近百名球迷支持，場面冷清。

面對聯盟爐主台銀，金酒「帥哥射手」佐藍（Zoran Vrkic）上半場獨砍13分，陳靖寰、余純安各挹注7分，率金酒半場打完5分領先台銀。

易籃再戰，第3節倒數1分鐘，林任鴻3分球、李維哲鐘響前快攻上籃，將比數追到2分差，讓比賽還有懸念。末節天使連飆兩記三分球，率台銀打出9：2逆轉超前，金酒一度扳平戰局，但倒數3分鐘戰況丕變，菜鳥陳昱瑞扮演關鍵人物，他第4節獨拿8分，反觀金酒追分期陳靖寰、教練吳俊雄連吞兩次技術犯規，台銀李維哲倒數57.9秒再飆三分球奠定勝基。

天使攻下全場最佳32分，陳昱瑞22分、5抄截，教頭韋陳明看好他抱走新人王，更稱讚他的抄截防守天賦異稟。

陳昱瑞過去UBA國體大以三分射手聞名，韋陳明有不同看法，「在我看來，他防守判斷力比投籃更出色，幾次超乎意料的抄截，展現他的敏捷天分。」

為了替下一季職業化暖身，SBL最後一循環21場舉辦主場日，但首日開辦顯然未能吸引人氣，尤其又在周間進行。儘管行銷單位特別在板橋體育館搭設大型投影幕，另外設置四座LED舞台燈光，但場邊球迷稀稀落落。明日璞園主場日迎戰達欣，適逢白色情人節再度面臨人氣考驗。

主場日行銷最豪氣的莫過於台銀隊，3天主場日將送出600張門票，另規劃球迷「金」喜，主場日將送出金條和日本東京來回機票。