HBL／乙級北區複賽成德逆轉勝 竹林申訴誤判

2019-03-13 22:03 中央社 新北13日電



107年度HBL高中籃球乙級聯賽北區複賽，日前由成德高中於延長賽時以1分之差逆轉險勝竹林高中。圖擷取自成德高中籃球隊臉書 分享 facebook 107年度HBL高中籃球乙級聯賽北區複賽，日前由成德高中於延長賽時以1分之差逆轉險勝竹林高中；竹林高中認為有誤判情形，已向高中體總、體育署等單位提出申訴。

HBL高中籃球乙級聯賽北區複賽10日由新竹市成德高中對上新北市竹林高中，雙方激戰到延長加賽，最終由成德高中在終場前5.8秒投進超前3分球，幫助成德以1分之差逆轉險勝竹林。

新北市竹林高中球隊創辦人暨學務主任陳兆信告訴中央社記者，該場對戰雙方打入延長賽，延長賽開始時，由竹林發球，賽事進行到倒數3分48秒時，發生第一次爭球，判為成德球權。

陳兆信說，延長賽進行至最後16.1秒時，雙方發生第二次爭球，依規應輪替為竹林高中球權，但此時裁判與紀錄台竟確認球權仍判給成德高中，竹林球隊教練向紀錄台反應後，紀錄台人員堅持延長賽僅有一次爭球，因此判給成德高中。

陳兆信指出，在最後賽事倒數16.1秒時，竹林高中為領先2分情況之下，球權判決影響重大，但裁判和紀錄台沒有再多方討論確認，導致竹林高中以1分之差吞敗，未能進入全國決賽，球員學生權益受損。

陳兆信說，球隊教練於賽中向紀錄台反應，但裁判與紀錄台卻不再開會討論球權屬於哪一方，球賽結束後，就是一場不能申訴的賽程，即使申訴也只會懲處裁判與紀錄台人員，氣憤直呼：「因裁判員與紀錄台的錯誤判決，讓竹林高中辛苦訓練1年的籃球隊員們怎能接受？」

陳兆信提到，今年1月4日於輔仁大學進行的UBA大專比賽，高師大及國體大於最後0.73秒也出現爭議，最終決議擇期「重賽」。昨天竹林高中已發文，並附上延長賽影片及判決錯誤畫面截圖，向中華民國高級中等學校體育總會、教育部體育署、新北市政府教育局提出申訴，盼能重賽或並列北區複賽第4名破格進入全國決賽，以維護學生應有相關權利。