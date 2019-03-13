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HBL／能仁對抗壓力 挑戰隊史2度不敗封王

2019-03-13 19:07中央社 台北13日電

HBL高中籃球聯賽冠軍大熱門能仁家商球員，將試圖對抗壓力，挑戰隊史第2度全勝封王...
HBL高中籃球聯賽冠軍大熱門能仁家商球員，將試圖對抗壓力，挑戰隊史第2度全勝封王。。聯合報系資料照片。記者余承翰／攝影
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一路連勝的喜悅，到了賽季最後2場比賽，變成排山倒海的壓力。HBL高中籃球聯賽冠軍大熱門能仁家商球員，將試圖對抗壓力，挑戰隊史第2度全勝封王。

107學年度HBL高中籃球聯賽最終4強決賽，將於16、17日在台北小巨蛋熱血開打，男、女各4支球隊，要先通過4強賽考驗，才能取得冠軍賽門票，而本季男子組4強名單，包括能仁家商、南山高中、高苑工商以及光復高中。

能仁家商本季迄今拉出15連勝，助理教練楊政倫坦言，在HBL歷史上，一路連勝最後輸掉最後一場球賽的例子不少，但他強調：「別忘了，我們隊史的第一座冠軍，就是連勝封王。」

能仁前鋒林彥廷坦承，本季他們一路連勝，賽季前半段的確很風光，不過最後2戰輸不得的壓力，外人可能無法理解，但他們不會逃避、也不會膽怯，「我們沒有小看對手的本錢，但也會期許自己，打出王者般的霸氣」。

能仁在4強賽將遭遇隊史首度晉級4強的光復，光復教頭陳定杰則坦言：「今年賽季的每個階段，從來沒有人看好我們，我們還是一路走到現在。」

他拿著名漫畫灌籃高手勉勵球員：「我們就像沒人看好的湘北高中，要碰上冠軍大熱門能仁，就像是山王工業，我期許球員盡情去享受比賽，因為這是他們的舞台。」

上季南山受阻於冠軍賽門外，本季他們要先和南部代表高苑對決，向來務實的教頭許時清強調，「高苑球風就是人來瘋，控制好比賽節奏、別讓對手牽著走，是最大關鍵，雙方都會有針對性的打法，就看臨場怎麼應變」。

能仁家商HBL南山高中
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