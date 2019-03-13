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場外也激殺！ 富邦人壽UBA冠軍賽門票秒殺再創紀錄

2019-03-13 11:28文／ 富邦人壽 提供

圖／富邦人壽 提供
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107學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開組一級決賽，今年將於3月23至24日再度決戰臺北小巨蛋，長達5個多月來回激戰，男女四強全數到位，男子組經過八強複賽洗禮，四強由台灣師大、國立體大、健行科大、義守大學勝出；女子組四強則由台北市大、佛光大學、台灣師大、世新大學等隊充分備戰，積極力爭近五年來新后座寶位。在教育部體育署的支持下，富邦人壽UBA男、女一級冠軍隊將遠赴澳洲進行移地訓練，接軌國際、提升視野。

富邦人壽UBA年年力求創新與突破，今年再度攜手大專體總，一同帶領四強隊伍進攻臺北小巨蛋，不只提供球員更專業、舒適的比賽環境，也希望能藉此增加大眾對賽事的關注度，期盼能有更多學生持續投入籃球運動。富邦人壽長期關心台灣籃壇發展，與大專體總合作在UBA推廣上兼顧賽事深度與行銷廣度，近兩年也掀起一股「決賽攻蛋瘋潮」，今年更獲得舉重金牌國手郭婞淳力挺，拍攝宣傳影片《就差萬分之一的你！》，不僅肯定富邦人壽UBA籃壇盛事，也藉由不同運動領域指標性人物的影響力，幫選手打氣、為賽事喝采，再度將UBA專屬的籃球文化推上巔峰。

圖／富邦人壽 提供
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富邦人壽UBA不僅一級賽事激烈，包含二級、一般組在內，共計近300支球隊熱鬪上千場比賽，爭取最高榮耀。在富邦人壽與大專體總攜手合作下，UBA賽事已席捲全台大專院校，吸引更多年輕球員奮力一戰，成軍兩年即挺進八強的政治大學是今年男子組的新面孔，及女子組來自府城的成功大學球隊，在本季賽事中皆創下隊史最佳成績，為賽事注入更多活力與熱血，讓富邦人壽UBA整體賽事更具可看性，並持續擴大富邦人壽UBA影響力。

場外萬頭攢動 冠軍日萬張門票線上瞬間秒殺

本季球賽最終男女四強已全數出爐，八支隊伍無不拚盡全力角逐最高榮耀冠軍金盃，昨（12）日開放民眾免費線上索取決賽門票，隨著賽事進入白熱化階段，富邦人壽UBA 24日單日票與冠軍票開放短短3分鐘內全數熱掃一空，寫下全新紀錄，23日四強賽門票也在10分鐘內即刻秒殺，所有球迷已摩拳擦掌準備迎接全台最激戰的籃球賽事，充分感受年輕學子對富邦人壽UBA的期待與投入。

為了讓廣大球迷能前進小巨蛋坐在場邊，用行動應援心目中的最強隊伍，富邦人壽UBA今年特別將24日冠軍戰與季軍戰兩場賽事分開索票，樹立國內學生層級籃球賽事的新里程碑，更反映出球迷幾近專業水平的觀賽表現，照亮學生籃球賽事最高榮耀。

精彩賽事不容錯過 冠軍決賽線上LIVE轉播

3月23至24日一連兩天激烈熱戰，精彩賽事絕不容錯過，錯過索票的民眾，千萬要把握線上即時賽況轉播！球迷朋友可以透過運動頻道FOX、SSU大專學生運動網YouTube官方頻道，以及官方推行的APP「UBA Score」，參與富邦人壽UBA，觀看決賽現場直播，掌握精彩的即時戰況。

冠軍決賽進入倒數階段，四強隊伍閉關備戰小巨蛋，激烈戰況掀起球迷熱烈討論，富邦人壽與大專體總共同熱情邀請球迷加入「富邦人壽UBA神預測冠軍抽好禮」活動，線上集氣一起為您心目中的球隊拚出奪冠氣勢，還有機會抽中運動攝影機。只要前往「SSU大專學生運動網」Facebook粉絲頁，在預測冠軍的貼文中展現對富邦人壽UBA的熱愛，為最強球隊「留言蓋大樓」蓋出封王氣勢，立即加入冠軍神預測的行列！

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