影／劉君儀WSBL首位生涯3000分 台元仍不敵中華電信

WSBL連續兩晚在板橋體育館進行比賽，台元劉君儀今晚達成生涯3000分紀錄，成為WSBL史上首位3000分俱樂部成員，但中華電信文祺與黃湘婷各得到22分，終場台元以60比74不敵中華電信。中華電信黃湘婷（右）得到22分、13籃板。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華電信文祺（前）替補上場得到22分，在得分後做出慶祝動作。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華電信文祺（右）與黃湘婷（左）各得到22分，幫助中華電信以74比60擊敗台元。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台元劉君儀達成生涯3000分紀錄，成為WSBL史上首位3000分俱樂部成員。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台元劉君儀（左）達成生涯3000分紀錄，成為WSBL史上首位3000分俱樂部成員。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台元劉君儀達成生涯3000分紀錄，成為WSBL史上首位3000分俱樂部成員。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華電信文祺（右）替補上場得到22分。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台元劉君儀（左）達成生涯3000分紀錄，成為WSBL史上首位3000分俱樂部成員。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台元劉君儀（右二）達成生涯3000分紀錄，成為WSBL史上首位3000分俱樂部成員，隊友與她擊掌恭賀。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華電信潘姿吟（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影 分享 facebook
留言