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ABL／建仔開球 夢想家「滅火」

2019-03-11 00:26聯合報 記者毛琬婷／彰化報導

王建民（中）擔任寶島夢想家隊例行賽主場最後一戰開球嘉賓。 記者毛琬婷／攝影
王建民（中）擔任寶島夢想家隊例行賽主場最後一戰開球嘉賓。 記者毛琬婷／攝影
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本季打出全新風貌的寶島夢想家隊昨天在例行賽最後一場主場賽事，靠著洋將米勒在決勝節連續兩顆三分球帶領下，吹起反攻號角，決勝節打出廿比九攻勢，以七十九比七十一逆轉擊敗去年冠軍菲律賓火焰隊，收下七連勝。

田壘（右）切入。 記者毛琬婷／攝影
田壘（右）切入。 記者毛琬婷／攝影
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夢想家昨天邀請前旅美球星王建民開球，首次在籃球賽擔任開球嘉賓的他說：「過去都是在棒球場開球，籃球場還是第一次，感覺滿新鮮的。」同時他也給想追夢的人一些建議，「有夢想就要努力去完成，設定目標後就朝那個目標去前進、去完成，不要放棄。」

米勒（左）切入上籃。 記者毛琬婷／攝影
米勒（左）切入上籃。 記者毛琬婷／攝影
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夢想家面對例行賽暫居聯盟龍頭的火焰，前三節打完受到對手嚴峻的防守下，暫時落後，不過夢想家在滿場球迷的加油聲下，在決勝節反撲。米勒連續兩顆三分球破網，加上阿提諾也加入戰局，夢想家連得八分一舉反超，最終就以八分差收下勝利，而相較於去年主場一勝難求，本季夢想家在主場獲得十一勝二負戰績，目前排名暫居第二。

米勒外線出手。 記者毛琬婷／攝影
米勒外線出手。 記者毛琬婷／攝影
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夢想家當家主控李學林表示，這場比賽就像提前進入季後賽模式，賽前教練就有提醒會是場硬戰，大家都做好心理準備，表現也沒怯場。而此役繳出十八分、十二籃板、五助攻並在決勝節帶領球隊反攻的米勒則說：「二連戰的第二戰總是比較難打，但是我們還是堅持到最後、不放棄。」

葛萊斯（後）繳全場最高的27分、12籃板。 記者毛琬婷／攝影
葛萊斯（後）繳全場最高的27分、12籃板。 記者毛琬婷／攝影
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王建民李學林田壘
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