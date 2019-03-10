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SBL／聯盟第一人 呂政儒射破5千分

2019-03-10 00:31聯合報 記者毛琬婷／新北報導

呂政儒（左）生涯總得分突破5千分，成為SBL第一人，家人獻花獻吻。 記者王騰毅／...
呂政儒（左）生涯總得分突破5千分，成為SBL第一人，家人獻花獻吻。 記者王騰毅／攝影
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賽前只差十三分就完成生涯五千分得分里程碑，裕隆呂政儒在第三節靠著三分破網「達陣」，不過他下半場遭到富邦隊嚴防，最終得到十五分，生涯總得分累積五○○二分，但球隊以七十八比九十二落敗，苦吞四連敗。

裕隆隊呂政儒生涯總得分突破五千分。 記者王騰毅／攝影
裕隆隊呂政儒生涯總得分突破五千分。 記者王騰毅／攝影
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與上次超越「少俠」田壘登上聯盟得分王時相同，呂政儒紀錄夜，球隊都輸球。「美中不足是一定會的，就像很多人有『ＭＶＰ魔咒』、『生日魔咒』一樣，但這些情況可能都是巧合，主要是我們自己下半場沒打好，還是必須要做出修正。」成為「五千分先生」的呂政儒賽後説。

裕隆隊呂政儒（右）生涯總得分突破5千分，可惜球隊仍然輸球。 記者王騰毅／攝影
裕隆隊呂政儒（右）生涯總得分突破5千分，可惜球隊仍然輸球。 記者王騰毅／攝影
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上半場呂政儒就攻下十分，在第三節還剩八分十五秒時靠著拿手三分球破網，在親友見證下順利達成里程碑，不過他也遭到富邦張宗憲嚴防，下半場只得五分。

張宗憲（中）切入。 記者王騰毅／攝影
張宗憲（中）切入。 記者王騰毅／攝影
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攻下富邦次佳十八分的張宗憲表示，呂政儒能夠達到五千分里程碑，對他的能力是毋庸置疑，因此下半場限制他外線出手，並收到成效。

裕隆隊呂政儒（右）生涯總得分突破5千分，可惜球隊仍然輸球。 記者王騰毅／攝影
裕隆隊呂政儒（右）生涯總得分突破5千分，可惜球隊仍然輸球。 記者王騰毅／攝影
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雖然紀錄夜又留下遺憾，征戰ＳＢＬ十五個球季的呂政儒仍然對此成就感到開心，「很開心達到五千分，雖然球隊輸球還是個里程碑，相信只要我繼續打，還是有機會繼續寫下紀錄，不過最重要的還是要盡力幫助球隊拿下勝利。」

裕隆執行教練李啟億表示，Ｂ.戴維斯狀況不是很好，與球隊整體配合有很大問題，流暢度也不理想。他直言在這情況下，會再開會討論，在十一日洋將大限前做出決定。

SBL超級籃球聯賽，金酒對上台啤，金酒隊夏普（左）表現出色。 記者王騰毅／攝影
SBL超級籃球聯賽，金酒對上台啤，金酒隊夏普（左）表現出色。 記者王騰毅／攝影
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另一場比賽，暫居聯盟龍頭的台啤隊首節就陷入十四分的落後，雖在決勝節追近差距，但仍以七十一比七十三落敗，金酒中止五連敗，下半季終於「開胡」。

SBL裕隆呂政儒富邦勇士金酒
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