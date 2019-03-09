親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職熱身賽回顧
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

獨／山林解禁！政院要求6月完成開放

運動筆記2019東京馬拉松 冰冷完賽旅，然後跑2019鹿兒島馬拉松
健行筆記雪山東峰單日往返向陽山：虛度光陰
NBA今日最佳好球- Donovan Mitchell (3月9日)今日最佳助攻- Ben Simmons (3月9日)

SBL／賽前變法求勝利 金酒退台啤斷五連敗

2019-03-09 22:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

下半季一勝難求的金酒隊，今天靠著洋將夏普繳出24分、21籃板「雙20」領軍下，以73：71擊敗暫居聯盟龍頭的台啤隊，中止5連敗也中斷對手4連勝，也讓賽前「變陣」換掉隨身佩戴的項鍊及領帶的金酒執行教練吳俊雄賽後直呼：「終於贏球了。」

金酒此役靠著夏普在首節個人獨得15分帶領下，率隊單節打出24：10攻勢，儘管比賽後段讓對手追至個位數分差，仍然有驚無險的拿下勝利，下半季首嘗勝利滋味。

「連敗的這條路上其實我們有幾場可以贏卻沒能拿下，今天終於把戰果hold住了。」吳俊雄賽後說。球隊雖然止住連敗，但吳俊雄仍對比賽後段內容感到不滿意，「後段被追上，是我們自己給對手機會的。球隊不能只靠一個人單打獨鬥，這必須要改變，才能繼續走下去。」

下半季前4戰一勝難求、近期吞下5連敗也讓吳俊雄除了在球場上找辦法外，就連個人裝扮也做出改變，換掉項鍊跟領帶，終於拿下勝利。

台啤在最後反撲未果，中斷4連勝，賽後總教練周俊三表示，「對手的企圖心比我們好太多，加上自己進攻急躁、整體狀況都不好，這場比賽很可惜。」

而此役雙方共吞下48次犯規，其中台啤隊長蔣淯安及周伯勳都犯滿畢業，尤其讀秒階段的一次碰撞裁判並未響哨，也讓台啤錯失追平甚至逆轉的機會，雖然周俊三賽後也認為此次吹判有些奇怪，但不能成為球隊落敗的理由，「這只是比賽的一部分，主要是我們的射手群手感就像外面的天氣一樣冷，沒把握住機會才是落敗關鍵。」

台啤隊蔣淯安（左）此役五犯畢業。記者王騰毅／攝影
台啤隊蔣淯安（左）此役五犯畢業。記者王騰毅／攝影
分享
金酒隊夏普（左）攻下24分、21籃板。記者王騰毅／攝影
金酒隊夏普（左）攻下24分、21籃板。記者王騰毅／攝影
分享

台啤金酒周俊三
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

SBL／想通自身優勢 許總讚張宗憲是成熟球員

2019-03-09 21:07

SBL／裕隆不敵富邦吞4連敗 呂政儒紀錄夜留遺憾

2019-03-09 19:50

SBL／第三節三分球破網 呂政儒達成5千分里程碑

2019-03-09 19:31

SBL／板橋體育館反潮場地溼滑 裕隆、富邦延後開打

2019-03-09 17:57

ABL／陳金鋒任開球嘉賓 夢想家屠狼收6連勝

2019-03-09 17:47

影╱15歲就長到194公分 萬能盃國中籃球長人多

2019-03-09 11:29

SBL／克服開賽雙位數落後 璞園本季首勝金酒

2019-03-09 00:19

SBL／梅奧大三元領軍 台銀落敗無緣季後賽

2019-03-08 22:24

SBL／團結一心找辦法 璞園逆轉金酒收4連勝

2019-03-08 20:53

UBA／女籃文化不敵世新 隊史首次無緣4強

2019-03-08 15:08

SBL／米歇爾「空中接力」 富邦本季首勝達欣

2019-03-07 23:58

SBL／不去想5千分里程碑 呂政儒：球隊贏球最重要

2019-03-07 22:56

SBL／與蔡文誠空中接力逆轉 米歇爾：是瘋狂的傳球

2019-03-07 20:52
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻14分代表作 暴龍大勝鵜鶘止連敗

2019-03-09 11:09

NBA／唯有自己能超越自己 湯普森再刷新神射紀錄

2019-03-09 16:52

林書豪火力復甦破流言 總教練對他有信心！

2019-03-09 11:50

中職／熱身賽開打前遭起訴 陳峰民無辜離開職棒

2019-03-09 16:26

NBA／甩連17投不進難堪 林書豪三分球終於開胡

2019-03-09 11:18

NBA／湯普森復出砍下39分 勇士主場痛擊金塊

2019-03-09 14:48

MLB／林子偉攻守俱佳 敲長打還送兩次雙殺

2019-03-09 07:44

NBA／日練10小時在所不惜 布萊恩籲西蒙斯改善跳投

2019-03-09 10:30

全英羽賽／三局大戰退山口茜 戴資穎三連霸剩最後一步

2019-03-09 21:38

NBA／沾詹姆斯的光 龍套球員卡盧索一夕變網紅

2019-03-09 15:25

賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬

2019-03-09 06:00

NBA／真的不玩了？ 湖人華頓稱鮑爾恐賽季報銷

2019-03-09 09:49

全英羽賽／戴資穎晉4強 將對決山口茜

2019-03-09 00:07

NBA／邀寫信小女孩設計球鞋 柯瑞：畫下圓滿句點

2019-03-09 12:06

NBA／阻攻數後衛第一還不夠 韋德著眼喬丹季賽紀錄

2019-03-09 13:32

日職／陽岱鋼2支雙殺打 王柏融沒上場

2019-03-09 15:02

NBA／生涯累積312次技術犯規 怒吼天尊前往高中任教

2019-03-09 10:21

NBA／威廉斯狂砍40分 快艇擊退雷霆奪4連勝

2019-03-09 15:54

NBA／拓荒者、雷霆惡鬥 裁判報告承認多項誤判

2019-03-09 09:40

NBA／出賽數超越史塔克頓 諾維茨基史上第3

2019-03-09 16:58

NBA／哈登帶傷飆31分 火箭輕取76人七連勝

2019-03-09 11:38

中職／味全龍找主場 魏應充親訪斗六棒球場

2019-03-09 11:14

MLB／解決鈴木一朗 曾仁和2局無失分無安打

2019-03-09 11:32

影╱15歲就長到194公分 萬能盃國中籃球長人多

2019-03-09 11:29

MLB／大谷翔平首度練投 60球輕鬆投

2019-03-09 07:31

中職／來台旅遊毛遂自薦 湯瑪仕曾在熱身賽開轟

2019-03-09 15:38

中職／職棒開打30年 官辦熱身賽不是年年有

2019-03-09 14:38

MLB／官網預測開季台將僅陳偉殷 10日再先發

2019-03-09 08:24

MLB／田中將大挨轟 洋基教頭仍讚滑球出色

2019-03-09 10:43

中職／官辦熱身賽開打 天氣和票房恐冷清

2019-03-09 09:46

中職／中信陳子豪薪事卡關 有意提仲裁

2019-03-08 23:56

NBA／今日戰績表 西區顛峰對決金塊完敗給勇士

2019-03-09 14:05

NBA／米契爾飆38分難挽回 灰熊近6戰奪4勝

2019-03-09 13:29

MLB／遭再見安打 黃暐傑砸鍋又吞敗

2019-03-09 08:18

印地安泉網賽／首盤吞貝果 謝淑薇女單二輪落敗

2019-03-09 09:22

NBA／佛西維奇全能秀 魔術主場輕取獨行俠

2019-03-09 12:06

NBA／葛里芬末節獨拿16分 活塞客場逆轉公牛

2019-03-09 14:40

中職／官辦熱身賽開打 獅猿台南對戰

2019-03-09 00:00

NBA／8人得分兩位數轟垮騎士 熱火4連勝到手

2019-03-09 13:27

MLB／哈波球衣字母用光 10日首戰觀眾預估破紀錄

2019-03-09 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top