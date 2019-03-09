SBL／賽前變法求勝利 金酒退台啤斷五連敗

2019-03-09 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



下半季一勝難求的金酒隊，今天靠著洋將夏普繳出24分、21籃板「雙20」領軍下，以73：71擊敗暫居聯盟龍頭的台啤隊，中止5連敗也中斷對手4連勝，也讓賽前「變陣」換掉隨身佩戴的項鍊及領帶的金酒執行教練吳俊雄賽後直呼：「終於贏球了。」

金酒此役靠著夏普在首節個人獨得15分帶領下，率隊單節打出24：10攻勢，儘管比賽後段讓對手追至個位數分差，仍然有驚無險的拿下勝利，下半季首嘗勝利滋味。

「連敗的這條路上其實我們有幾場可以贏卻沒能拿下，今天終於把戰果hold住了。」吳俊雄賽後說。球隊雖然止住連敗，但吳俊雄仍對比賽後段內容感到不滿意，「後段被追上，是我們自己給對手機會的。球隊不能只靠一個人單打獨鬥，這必須要改變，才能繼續走下去。」

下半季前4戰一勝難求、近期吞下5連敗也讓吳俊雄除了在球場上找辦法外，就連個人裝扮也做出改變，換掉項鍊跟領帶，終於拿下勝利。

台啤在最後反撲未果，中斷4連勝，賽後總教練周俊三表示，「對手的企圖心比我們好太多，加上自己進攻急躁、整體狀況都不好，這場比賽很可惜。」