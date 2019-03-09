SBL／想通自身優勢 許總讚張宗憲是成熟球員

2019-03-09 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦隊「台灣噴射機」張宗憲自從本季出手會「歪頭」引發討論後，近期的比賽中他外線出手次數都不多，對此他表示，主要是想通了每個球員都該做自己擅長的事，「外線出手不理想就要找其他方法。」而富邦總教練許晉哲也對張宗憲自發性的改變給予肯定，稱讚他是名成熟的球員。

今天富邦面對陣中有呂政儒要挑戰生涯里程碑的裕隆隊，半場打完僅領先對手1分，易籃後靠著張宗憲成功守住呂政儒這個得分點，加上裕隆洋將B.戴維斯狀況不佳，趁勢擴大領先，最終就以92：78擊敗對手，收下3連勝外讓裕隆苦吞4連敗。

在去年年底公開討論自己的投籃姿勢後，張宗憲今年起外線出手明顯減少，每場比賽幾乎只有2次的外線出手，對此他解釋，「我想每球員就是要做自己擅長的事，我理解到自己現在擅長的就是切入、快攻，將像呂政儒外線好就多投一樣。」