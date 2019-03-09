SBL／板橋體育館反潮場地溼滑 裕隆、富邦延後開打

2019-03-09 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



原訂下午5點在板橋體育館開打的SBL裕隆與富邦隊的比賽，卻受到北台灣連日大雨影響，場地曲線「反潮現象」，導致球賽延後開打，經過半小時的等待，大會宣布比賽將在6點進行。