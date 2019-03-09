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SBL／板橋體育館反潮場地溼滑 裕隆、富邦延後開打

2019-03-09 17:57聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

原訂下午5點在板橋體育館開打的SBL裕隆與富邦隊的比賽，卻受到北台灣連日大雨影響，場地曲線「反潮現象」，導致球賽延後開打，經過半小時的等待，大會宣布比賽將在6點進行。

今天賽前裕隆「男模」呂政儒只差13分就能達到生涯5000分里程碑，卻因場地因素比賽延後開打，好在經過一段時間的等待，反潮現象有所改善，大會也宣布比賽將在6點開戰。

板橋體育館場地出現反潮現象，工作人員忙拖地。記者王騰毅／攝影
板橋體育館場地出現反潮現象，工作人員忙拖地。記者王騰毅／攝影
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挑戰5000分的裕隆隊呂政儒。記者王騰毅／攝影
挑戰5000分的裕隆隊呂政儒。記者王騰毅／攝影
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呂政儒SBL
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