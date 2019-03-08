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SBL／梅奧大三元領軍 台銀落敗無緣季後賽

2019-03-08 22:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

昨天以2分差敗給富邦隊後，達欣隊洋將今天梅奧（O.J. Mayo）火力全開，只上場24分鐘就繳出24分、13籃板、10助攻的「大三元」成績，幫助球隊以101：83輕取戰績墊底的台銀隊，而台銀在此役吞敗後，也確定與季後賽無緣，連三季戰績在聯盟敬陪末座。

首節梅奧就得到16分、8籃板、4助攻，在梅奧的領軍下，達欣開賽就打出20：4的攻勢，半場打完他就繳出「雙十」的成績，易籃後他再送出5次助攻，順利完成「大三元」表現，最終就以18分差大勝台銀。

賽後達欣主帥范耿祥也不免俗的恭喜梅奧拿下「大三元」成績，他表示，在梅奧的帶動下，球隊早早將比分拉開，也藉此可以讓更多板凳球員有上場機會，藉此備戰季後賽。

而昨天球隊以2分差敗給富邦，也讓梅奧耿耿於懷，甚至氣到睡不著覺，雖然今天繳出「大三元」成績，不過他認為自己的表現仍有進步空間，「昨天輸球後今天就是全力以赴求勝，很開心拿下『大三元』，不過美中不足的是今天我也有4次失誤，球隊必須要努力磨合、改善細節為季後賽做準備。」

只用24分鐘就速拿下「大三元」成績，梅奧坦言自己在比賽中就有意識到，不過他強調，當下還是專注在比賽中，最重要的就是要幫球隊贏球，「現在為了排名，為了季後賽，我希望每場球都能贏下來。」

而台銀在今天吞敗後，確定以季後賽無緣，對此台銀教頭韋陳明表示，是否晉級季後賽已不是重點，而是接下來每場比賽依舊都不能放棄，大家必須要將精彩一面拿出來，「打到這階段，只要球員能快樂、認真的盡情打球，輸贏我來扛，最大責任還是在領導者。」

梅奧（右）繳出大三元成績。記者余承翰／攝影
梅奧（右）繳出大三元成績。記者余承翰／攝影
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梅奧（右）繳出大三元成績。記者余承翰／攝影
梅奧（右）繳出大三元成績。記者余承翰／攝影
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達欣范耿祥O.J. Mayo
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