SBL／團結一心找辦法 璞園逆轉金酒收4連勝

2019-03-08 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



開賽打出好的開局的金酒隊，卻擋不住球隊自身發身過多失誤的情況，加上最後2分鐘內洋將夏普（Walter Sharpe）接連3波攻擊未果，反讓璞園隊洋將強森（Orlando Johnson）擺進超前分，最終璞園以77：73擊敗金酒，取得4連勝，而金酒則苦吞5連敗，下半季4戰仍未嘗勝果。

金酒一開賽打得強勢，一波15：2的攻勢打得衛冕軍暈頭轉向，不過璞園很快回穩，先在首節結束追到1分差，半場打完反倒取得41：36領先，第三節金酒回敬23：18攻勢，將比分扳成59平，決勝節金酒在關鍵時刻又出現狀況，夏普連續3波攻勢都失守，反讓強森在終場前1分18秒擺進2分，之後陳堅恩4罰俱中，也替球隊鎖住勝果。

璞園下半季脫胎換骨，近6戰取得5勝，此役攻下全場最高分26分、18籃板、4助攻、6抄截的強森扮演球隊致勝功臣。克服開局的大比分落後，衛冕軍此役展現韌性，也讓璞園主帥麥班達賽後直呼球隊進步很多，「要是前1、2個月的球隊，在這情況下早就輸了。今天就是靠大家團結起來找辦法，解決問題，才能拿下勝利。」

而對於另名洋將凱爾（Kyle Meyer）今天因傷僅上場12分鐘，對於他的傷勢狀況，麥班達坦言還是不太行，不過也沒有因此更換洋將的打算。