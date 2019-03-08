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SBL／強森全能表現 璞園本季首勝金酒

2019-03-08 20:14聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

SBL今天在板橋體育館進行比賽，衛冕軍璞園本季賽前對戰金酒四戰全敗，今天終於靠著洋將強森26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現，以77比73擊敗金酒，奪得本季對戰首勝。

璞園強森（中）繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現。記者余承翰／攝影
璞園強森（中）繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現。記者余承翰／攝影
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璞園強森（前）繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現。記者余承翰／攝影
璞園強森（前）繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現。記者余承翰／攝影
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金酒夏普（左）得到全隊最高的24分。記者余承翰／攝影
金酒夏普（左）得到全隊最高的24分。記者余承翰／攝影
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璞園陳冠全（中）在籃下積極卡位搶球。記者余承翰／攝影
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璞園以77比73擊敗金酒，奪得本季對戰首勝。記者余承翰／攝影
璞園以77比73擊敗金酒，奪得本季對戰首勝。記者余承翰／攝影
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璞園強森（中）突破兩人包夾直接灌籃得分，並繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的...
璞園強森（中）突破兩人包夾直接灌籃得分，並繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現。記者余承翰／攝影
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璞園強森突破兩人包夾直接灌籃得分，並繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表...
璞園強森突破兩人包夾直接灌籃得分，並繳出26分、18籃板、6抄截、4助攻的全能表現。記者余承翰／攝影
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金酒夏普（中）得到全隊最高的24分，但在第四節決勝時間被璞園強森（左）與陳冠全（...
金酒夏普（中）得到全隊最高的24分，但在第四節決勝時間被璞園強森（左）與陳冠全（右）守住。記者余承翰／攝影
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