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UBA／女籃文化不敵世新 隊史首次無緣4強

2019-03-08 15:08中央社 台北8日電

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UBA大專籃球聯賽今天進行女子組4強最終驟死賽，衛冕軍文化大學在第3節被世新大學拉開差距，最終以73比81吞敗，不僅5連霸夢碎，也是隊史首度無緣4強。

UBA大專籃球聯賽女子組預賽昨天打完，取得前二種子的台北市大與佛光大學，直接取得4強席次，接下來文化與世新，以及台灣師大與成功大學，都得透過驟死賽爭取最後2張晉級門票。

最後世新扳倒文化，台師大也以89比35輕取成大，兩隊順利出線，今年UBA女子組4強球隊也全部出爐。

隊史坐擁19冠的文化，今年提前放人，讓陳薇安、黃鈴娟等多名主力轉戰WSBL超級女子籃球聯賽戰場，全隊只剩8名可用之兵，戰力大幅受損，今天第3節雖一度和世新以39比39打平，無奈接下來竟被對手拉出一波11比0攻勢，也打壞勝利行情。

文化第4節最多落後15分，最後雖祭出全場壓迫防守追分，可惜為時已晚，最終仍以8分之差吞敗，並受阻於4強門外。

世新後衛陳育緹昨天面對輔仁大學，轟下生涯以及今年賽季大會最高的45分，今天她延續近來火燙手感，再轟下全場最高的30分，搭配中鋒林蝶也有17分、13籃板、6抄截與4阻攻的全方位表現，兩人裡外聯手成了文化全場最大的痛。

文化則以戴宜庭的20分最高，徐玉蓮也有18分、7籃板。

林蝶
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