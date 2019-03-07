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SBL／米歇爾「空中接力」 富邦本季首勝達欣

2019-03-07 23:58聯合報 記者毛琬婷／新北報導

ＳＢＬ富邦對戰達欣，富邦洋將米歇爾（右）投出關鍵超前分。 記者林澔一／攝影
ＳＢＬ富邦對戰達欣，富邦洋將米歇爾（右）投出關鍵超前分。 記者林澔一／攝影
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前四次交手都吞下敗仗，富邦隊昨天靠著平常練習就會「瘋狂傳球」的老將蔡文誠，在最後十點八秒與洋將米歇爾成功完成空中接力並要到犯規，順利完成「三分打」，加上劉韋辰最後的關鍵抄截，也摧毀對手反撲機會，最終就以九十三比九十一氣走達欣隊，本季對戰達欣首嘗勝利滋味。

富邦洋將米歇爾（前）大秀灌籃美技。 記者林澔一／攝影
富邦洋將米歇爾（前）大秀灌籃美技。 記者林澔一／攝影
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米歇爾在三日對金酒隊的比賽中扭傷右腳踝，本周都未隨隊練球，不過卻沒影響到此役的表現，他繳出個人SBL生涯新高的卅六分，另外抓下十四籃板、送出五阻攻。

SBL昨天富邦對達欣，富邦洋將賈西亞（右）籃下出手。 記者林澔一／攝影
SBL昨天富邦對達欣，富邦洋將賈西亞（右）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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最後兩分鐘被換上場並扮演致勝英雄的米歇爾說：「其實我沒想到自己會在最後關頭上場，因為上次對達欣，我最後兩罰沒進，讓我們輸了比賽，也感謝賈西亞把最後上場機會讓給我。」富邦主帥許晉哲補充，當時是賈西亞建議讓此役表現良好的米歇爾上場，「沒想到就此建功，也看出兩名洋將間相互扶持，這相當不錯。」

富邦蔡文誠（左）籃下出手。 記者林澔一／攝影
富邦蔡文誠（左）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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對於最後與蔡文誠完成致勝空中接力拋投，米歇爾直誇隊友傳球功力了得，他表示平常練球時蔡文誠就會傳出「這樣瘋狂的球」；拿下十二分、六籃板、五助攻的蔡文誠則說：「當時看到麥克連過來了，我就往上拋，他們看到球就會往上跳。」

SBL昨天富邦對達欣，富邦劉韋辰（中）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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談到第五度交手達欣終獲勝利的原因，許晉哲表示，球隊不像璞園隊陣中擁有三名長人可以幫忙守住麥克連，加上梅奧、林宜輝、蘇翊傑對上我們都打得很好，此役球隊特別改變防守策略，也收到不錯的效果。

SBL昨天富邦對達欣，富邦張宗憲（左）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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另一場比賽，聯盟龍頭的台啤隊打出好的開局，一度握有十八分的領先，雖然決勝節一度被對手追至兩分差，仍靠著塞瑟夫最後關頭穩穩罰進兩球，助隊以七十九比七十三擊敗裕隆隊，收下四連勝。

裕隆呂政儒表現亮眼。 記者林澔一／攝影
裕隆呂政儒表現亮眼。 記者林澔一／攝影
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台啤洋將塞瑟夫（中）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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裕隆洋將戴維斯（右）切入籃下。 記者林澔一／攝影
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台啤蔣淯安（中）表現亮眼。 記者林澔一／攝影
台啤蔣淯安（中）表現亮眼。 記者林澔一／攝影
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台啤簡祐哲（右）籃下出手。 記者林澔一／攝影
台啤簡祐哲（右）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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SBL昨天台啤隊裕隆，裕隆林力仁（左）籃下出手。 記者林澔一／攝影
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SBL富邦勇士達欣台啤裕隆
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