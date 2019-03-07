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SBL／與蔡文誠空中接力逆轉 米歇爾：是瘋狂的傳球

2019-03-07 20:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

SBL昨天富邦對達欣，富邦蔡文誠籃下出手。記者林澔一／攝影
SBL昨天富邦對達欣，富邦蔡文誠籃下出手。記者林澔一／攝影
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本季前4次交手，富邦勇士隊都沒能從達欣隊手中拿下勝利，今天兩隊在板橋體育館一路激戰，直到終場前10.8秒蔡文誠傳球給洋將米歇爾（Tony Mitchell）完成默契十足的空中接力投進逆轉的2分，還獲得加罰機會，加上劉韋辰最後的關鍵抄截，摧毀達欣隊反撲機會，最終富邦就以93：91驚險擊敗達欣，拿下本季對戰首勝並收下2連勝。

本季富邦遇到達欣，勝場都未開張，今天第5度交手，一開賽富邦慢熱，遭對手打出7：0攻勢陷入落後，次節在米歇爾接連上演灌籃秀的情況下，富邦一度逆轉戰局，不過隨後又被達欣逆轉，半場打完富邦以34：40落後。

易籃後雙方展開拉鋸，決勝節雙方你來我往，始終維持著1球的分差，最後讀秒階段，達欣洋將麥克連（Anthony McClain）擺進2分幫助球隊取得1分領先，不過富邦隨即展開反攻，蔡文誠高拋傳球給米歇爾在終場前10.8秒完成空中接力並要到犯規，順利完成「三分打」加上劉韋辰最後的關鍵抄截，終場富邦就以2分差收下勝利。

米歇爾本周因右腳踝扭傷並未練球，不過此役卻沒因此表現不佳，最後2分鐘富邦另名洋將賈西亞（Charles Garcia）還主動跟教練許晉哲建議讓今天狀況好的米歇爾上場，而他也成功扮演致勝英雄，幫助球隊中止對戰連敗。

此役攻下全場最高36分、14籃板並送出5阻攻的米歇爾賽後表示，上一場與達欣的比賽，球隊因自己的2罰失手，最終以些微之差落敗，今天本來也沒想到自己會在最後時間上場，「今天就是做好教練交代的事情，為每一場比賽作好準備。」

談到與蔡文誠一起完成的空中接力，米歇爾笑著說：「蔡文誠是名很聰明的球員，平常我們練習時他就會傳出這種瘋狂的球，所以今天他傳出這球我們都不驚訝。」

SBL昨天富邦對達欣，富邦洋將米歇爾（前）大秀灌籃美技。記者林澔一／攝影
SBL昨天富邦對達欣，富邦洋將米歇爾（前）大秀灌籃美技。記者林澔一／攝影
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達欣蔡文誠
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