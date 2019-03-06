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WSBL／台電開季連9敗

2019-03-06 19:46聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

超級女籃今晚首場比賽由台元對戰台電，台元隊陳萓峰攻下全隊最高的15分，並有5籃板及5助攻，卓敬與蔡佩真各拿下次高的13分；終場台元隊以78比56力克台電隊，開季一勝難求的台電隊苦吞9連敗。

台元隊卓敬拿下次高的13分。記者侯永全／攝影
台元隊卓敬拿下次高的13分。記者侯永全／攝影
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台元隊陳萓峰攻下全隊最高的15分。記者侯永全／攝影
台元隊陳萓峰攻下全隊最高的15分。記者侯永全／攝影
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卓敬
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