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WSBL／台電失誤29次 國泰大勝62分

2019-03-05 19:56聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

WSBL今晚在板橋體育館進行比賽，台電全場受到國泰壓迫，發生高達29次失誤，反觀國泰全場團隊助攻多達31次，終場國泰以104比42，大勝台電62分。

國泰陳薇安（中）在籃下搶到進攻籃板。記者余承翰／攝影
國泰陳薇安（中）在籃下搶到進攻籃板。記者余承翰／攝影
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台電全場受到國泰壓迫，發生高達29次失誤。記者余承翰／攝影
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國泰林育庭（左）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
國泰林育庭（左）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
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國泰黃柔甄（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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國泰黃柔甄（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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國泰陳薇安（右）運球時，台電郭佳紋（左）試圖從後方抄球。記者余承翰／攝影
國泰陳薇安（右）運球時，台電郭佳紋（左）試圖從後方抄球。記者余承翰／攝影
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台電郭佳紋（右）突破包夾後拋投出手。記者余承翰／攝影
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國泰黃鈴娟（中）突破包夾後在籃下得分。記者余承翰／攝影
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