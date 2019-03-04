UBA／徐鉦順返校換背號 率義守晉四強

2019-03-04 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／桃園報導



徐鉦順（左）本季球衣背號改穿五號，成功扛起球隊重任。 圖／大專體育總會提供 分享 facebook

去年到外面晃了一圈後，義守大學主將徐鉦順又重返校園，球衣也從三號改穿五號，象徵扛起球隊指標人物的任務；他也沒讓主帥謝玉娟失望，率隊以七十三比六十四擊敗輔仁大學，搶下最後一張四強門票，成功搭上前往台北小巨蛋的列車。

義守昨天在關鍵戰採用「三二區域聯防」成功扳倒對手。賽後謝玉娟坦言到八強最終戰內心仍然「抖抖的」，很怕大家共同討論出來的防守戰術會破功，「但他們執行起來很有信心，也讓我在第三節後段較為放心。能前進小巨蛋還是要歸功於球員，他們想贏才是最重要的，其中我想鉦順比誰都還想去。」

徐鉦順雖自從對政大之役後得分就沒能上雙，但他用其他方式為球隊做出貢獻，「前幾場很悶，打得急躁反而沒得到效果，小娟姐有提醒我如果進攻不行，可用其他方式彌補。」而他也成功扛起責任，此役雖僅有五分進帳，但貢獻九籃板、七助攻，助隊挺進四強。

義守連續兩年前進台北小巨蛋，徐鉦順今年感觸卻特別多，「今年打得確實辛苦，能夠晉級覺得特別開心，今年感覺是真的屬於我們四年級自己打的四強。」對於接下來的目標，徐鉦順盼球隊發揮應有水準，不讓去年的憾事重演，「希望能用正常的我們去拚。」

另一場，台師大八十三比八十一擊敗健行科大，四強排名正式出爐，去年冠軍戰戲碼提前上演，健行迎戰國體大，台師大則與義守搶冠軍戰資格。