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UBA／義守搶下最後四強門票 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

攸關前往台北小巨蛋的最後一張門票，義守大學靠著團隊4人得分突破雙位數，在下半場成功甩開輔仁大學糾纏，以73：64搶下最後一張四強門票，當比賽蜂鳴器響起的那一刻，義守全體球員全部衝上場慶賀，而輔大則是連2年與四強擦身而過，賽後球員難掩落寞，離開球場。

上半場戰局陷入膠著，半場打完輔大以26：25領先義守1分，易籃後義守在第三節後段展開猛攻，將分差擴大到雙位數領先，儘管決勝節一度又現亂流，被輔大追到3分差，但靠著成功的防守，在最後5分鐘打出一波15：4攻勢，也澆熄輔大反撲氣焰。

「兩隊一開賽都不正常，只是我們回神的比較快。」義守教練謝玉娟賽後表示，球隊今天成功執行共同討論出來的「三二區域防守」，也成功守住輔大得分重心曾祥鈞，「大家對共同討論出來的防守戰術很有信心，在第三節後半段起我就覺得較為放心，就算決勝節一度陷入亂流，也不會擔心。」

8強賽一開始義守接連敗給健行科大、台灣師大，之後碰上衛冕軍國立體大也沒能拿下，不過好在搶下與高雄師大、政治大學及文化大學的勝利，讓球隊保有競爭最後一張四強門票的資格，「我覺得我劇本寫得滿好的，先前遇到強隊把他們（義守球員）打的很難看，反倒讓他們看出自己的不足。今天能前往小巨蛋，還是要歸功於球員，他們想贏才是最重要的。」

而再度與四強擦身而過的輔大休息室呈現低氣壓，遭到對手嚴加看管，但仍攻下全場最高的23分的曾祥鈞直言很悶，「這場比賽輸在我們沒有準備好，賽前我們設定好要鎖住吳彥侖與陳諾以，但今天還是沒有守住吳彥侖。」

輔仁大學與進擊擦身而過，全隊難掩失落。圖／大專體育總會提供
輔仁大學與進擊擦身而過，全隊難掩失落。圖／大專體育總會提供
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義守大學吳彥侖（右）。圖／大專體育總會提供
義守大學吳彥侖（右）。圖／大專體育總會提供
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義守大學搶下最後一張四強門票，全隊衝入場慶祝。圖／大專體育總會提供
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陳諾以

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