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SBL／場地溼滑頻擦拭 璞園退達欣收3連勝

2019-03-03 22:15聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

衛冕軍璞園隊在下半季狀況回穩，在農曆春節後5場比賽中拿下4場勝利，今天面對達欣隊，團隊6人得分突破雙位數，靠著團隊合作以103：97拿下勝利，並收下3連勝，目前戰績14勝14負，追平裕隆隊並列第5，與第4名的達欣隊只有半場勝差。

今天璞園3大中鋒洋將凱爾（Kyle Meyer）、吳岱豪與陳冠全合轟44分，3人也頻頻在外線放冷箭，助隊一路壓著對手打，璞園總教練麥班達賽後表示，「今天靠著團隊拿下這場勝利，加上我們的中鋒真的帶給對手滿大的壓力的。」此役攻下14分的吳岱豪則表示，此役就是做好教練交代的事情，大家分工合作拿下這場比賽。

不過今天卻在比賽中多次發生場地溼滑的情況，造成工作人員頻頻上場擦拭球場，甚至還出現球員都要拿著衛生紙親自上場擦拭地板的畫面導致球賽耽誤了不少時間，達欣總教練范耿祥表示，有向裁判詢問場地狀況，裁判回應說是滴水，他也建議比賽要因此停賽，不過裁判回覆需要場地積水才能夠停賽，「如果球員摔倒的話，後果不堪設想。」

而璞園主帥麥班達則認為可能是油造成球員容易滑倒，「看到球員滑來滑去，在這時刻比賽停下來把地擦乾淨相信大家都可以接受，最重要的是球員的安全。」中華籃球協會則表示，球場應該是出現反潮情況，才會造成場地溼滑。

璞園隊陳冠全（右）與吳岱豪都有雙位數演出。圖／中華籃球協會提供
璞園隊陳冠全（右）與吳岱豪都有雙位數演出。圖／中華籃球協會提供
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桃園巨蛋今天場地不佳，頻頻出現工作人員擦地情形。圖／中華籃球協會提供
桃園巨蛋今天場地不佳，頻頻出現工作人員擦地情形。圖／中華籃球協會提供
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璞園達欣麥班達
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