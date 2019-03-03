UBA／拚到肩膀一個洞 小娟姊：義守少不了羅建斌

2019-03-03 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



賽前兩勝在手，義守大學剩餘兩場非贏不可才有4強機會。今天對上文化打得糾結，羅建斌更一度被撞傷，肩膀破了一個小洞，但最後關頭仍負傷上陣，攜手蘇文儒幫助義守74：69擊敗文化，拿下關鍵第3勝。

「其實一直到8強開打前，義守大學狀況都不怎麼理想。」教練謝玉娟賽後說，「我常跟球員說，重點是你們想不想贏，想要明天是最後一場，還是再打3場。」

此役碰上確定無緣四強的文化，義守仍是打得心驚膽戰，謝玉娟也提醒球員，打不出好的開局，就得靠節奏贏回來，「希望今天之後，球員能把狀況調整到最好，拚到最後一場。」

此役蘇文儒攻下全隊最佳21分，吳彥倫12分，白曜誠也挹注10分、10籃板、8助攻，但謝玉娟認為，球隊最關鍵人物是羅建斌，他第4節躍起時與文化球員相撞，不慎撞到場邊攝影高台鐵架，左肩破一個小洞，不過終場前仍包紮了再上，防護員表示是否有傷到骨頭要待醫院檢查，但羅建斌說，明天對輔大受傷也不缺席。

羅建斌去年投入SBL選秀，今年再為義守拚一年，「我們少不了羅建斌，如果他沒辦法繼續打球，我會很難過。」