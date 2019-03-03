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UBA／去年場邊按IPAD 容毅燊傷癒率隊攻蛋

2019-03-03 17:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

台師大澳門籍中鋒容毅燊（中）。圖／大專體育總會提供
台師大澳門籍中鋒容毅燊（中）。圖／大專體育總會提供
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去年此時左腳骨裂，台師大澳門籍203公分中鋒容毅燊，還只能在場邊滑IPAD做紀錄，一年之後，傷癒的容毅燊幫助台師大晉級4強。容毅燊坦言，最難熬的不外乎是反覆的肌力訓練，但他一心抱著想快點回到球場的決心，走過復健之路。今年全隊兩個目標，打進小巨蛋已經完成一半，就剩下冠軍夢待圓。

3年前從澳門來台，容毅燊一心嚮往台灣的籃球環境，原本上學期大二的他就該是台師大禁區主力，未料預賽開打前就左腳骨裂，大二賽季黯然提前報銷，只能撐著拐杖到球場觀戰。

「去年這個時候，我還在場邊按IPAD，幫忙球隊紀錄攻守數據。」走過最辛苦一年的容毅燊，回想起來笑說，「但這一年對我不是沒有收穫，場邊你可以換一種角度看球賽，發現缺點，去改善缺失。」

上學期台師大8強止步，容毅燊早早從3、4月就開始訓練為球季做準備，複賽場均10分、4.2籃板，率球隊拉出一波19連勝，「復健最辛苦的莫過於肌力訓練，很乏味，但心裡就是只想趕快回到球場。回到球場從滑步、防守慢慢開始練。」

台師大昨天不敵輔大連勝遭斷，容毅燊透露，昨天輸球，教練團反而沒有剪影片，讓球員自己檢討。今天對衛冕軍國體大，容毅燊繳12分、5籃板，幫助球隊大勝31分，90：59成為繼國體大後第2支晉級4強隊伍。

過去只在小巨蛋看HBL比賽，這回自己攻蛋當主角，容毅燊笑說家人已經準備好訂機票，「全隊從去年8強結束後，上下一致的目標就是冠軍，沒有變過，相信這會是人生中難得的經驗。」

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