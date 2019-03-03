SBL／璞園下半季逐步回溫 近四戰贏三場

2019-03-03 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／桃園報導



簡浩末節投進四顆三分球幫助璞園擊敗富邦。 圖／中華籃協提供 分享 facebook

即使開季前段因為洋將戰力不如預期，排名落入後段班，但衛冕軍璞園隊在下半季逐步回溫，昨天出戰富邦勇士隊，靠著防守與簡浩第四節三分球四投四中的表現，以七十九比六十九收下近四戰第三勝。

璞園在下半季首周拿下二勝一敗後，昨天碰上富邦雖然在前三節與對手一路拉鋸，不過末節簡浩與陳堅恩三分砲火全開，其中前三節僅拿兩分的簡浩三分球四投四中，助璞園以十分差距勝出，距離第五名的裕隆隊僅剩下半場勝差。

璞園教練麥班達表示，球隊上半季在洋將戰力到位較慢與傷兵影響下，表現不如預期，不過明星賽過後僅剩下彭俊諺還有傷在身，「台啤隊因為雙洋將很固定，所以現在就在第一名的位置，不過最近我們表現也愈來愈好。」

台啤昨天與台銀隊之戰，在主控蔣淯安與射手成力煥因傷缺陣的情況下，靠著周伯勳末節拿下十一分，全場進帳十七分、十三籃板的表現，以七十六比七十收下三連勝，繼續穩坐龍頭寶座。

台啤教練周俊三表示，球隊近來在訓練菜單上增加跑步的量，雖然讓球員因此恨得牙癢癢，但也收到成效，「這讓我們球員，包括兩個洋將在內都知道體能的重要性。」

周伯勳在昨天賽前熱身時意外踩破球鞋氣墊，讓他緊急向隊友張銘峰借球鞋出賽，「之前也有一次穿壞，跟翟振皓借鞋子，記得兩場比賽打得都不錯。」