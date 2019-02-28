UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



本學年度預賽到8強賽還不曾吞過敗仗的台師大，今天在8強賽碰上由前教頭陳子威領軍的政大，雖然在下半場一度被反超比數，不過仍在全隊5人得分上雙的多點開花火力下以83：76收下19連勝。

台師大本學年度預賽打出15連勝，8強賽前3戰又分別擊敗高師大、義守與文化，今天與政大之戰雖然第三節一度陷入3分落後，但在一哥周桂羽以及蘇士軒聯手領軍下，隨即要回領先優勢，終場以6分差距繼續保持不敗金身。

台師大教練王志群坦言，隨著賽季進入尾聲，球隊的狀況已經愈來愈好，尤其是球員強烈的贏球企圖心更讓他感到相當驚訝，「我們賽前開會時，每個球員都緊盯著我，讓我覺得全身起雞皮疙瘩，感覺他們就想從我身上聽到一些新的東西，他們已經用眼神告訴我，自己已經準備好要上場了。」

而8強賽前4戰有3場得分在20分以上的台師大周桂羽則表示，今天與政大之戰雖然一度落後，但這對於從預賽就不斷贏球且鮮少落後的他們來說是件好事，談到全隊的贏球決心時，他說：「我認為我們的目標很明確，對勝利的渴望也是與過去最大的不同。」