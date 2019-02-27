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籃球／亞瑟士進攻SBL 施晉堯、黃鎮納入旗下

2019-02-27 14:20聯合報 記者林宋以情╱即時報導

亞瑟士與璞園施晉堯、達欣黃鎮合作。圖／贊助商提供
亞瑟士與璞園施晉堯、達欣黃鎮合作。圖／贊助商提供
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亞瑟士ASICS近年積極投入台灣籃球市場，從青少年的籃球訓練營至HBL淡水商工女籃贊助，今年更首度與SBL籃球員合作，將璞園隊前鋒施晉堯、達欣隊射手黃鎮納入旗下，延續I MOVE ME的品牌精神，希望運動員能盡情享受運動過程，一起和選手於賽場上追求卓越，共創紀錄。

亞瑟士自2017年起舉辦ASICS CUP籃球訓練營活動，向下扎根為喜愛籃球運動的青少年提供專業的訓練課程，同時間也將資源投入HBL女籃強權淡水工商。淡商女籃隊史9度封后是HBL女籃史上之最，並曾經寫下3連霸業。

亞瑟士籃球鞋於民國70年後進入台灣市場，當時全國甲組籃球聯賽(男、女籃)球員大部分皆著亞瑟士籃球鞋，憑著優異的抓地力與舒適度，亞瑟士籃球鞋獲得眾多選手們青睞，作為前進台灣籃球市場的一大助力。根據日本籃球協會表示：自2000年起，日本已展開長期籃球強化計畫，秉持「長期規劃」及「鞏固基層」的精神，持續將日本籃球推向新高峰。

璞園前鋒施晉堯也分享自己的籃球精神，「從每一次的比賽當中去感受團隊合作的重要，利用自己的優勢幫助球隊得分，這就是我的I MOVE ME精神。」

達欣射手黃鎮則秉持奮鬥不懈精神，「努力練習把握機會，或許自己不是最耀眼的那顆星，但只要有上場機會，就要盡其所能發亮，如同亞瑟士籃球鞋一般，擁有優越的性能讓球員盡情發揮，成為球員最安心的後盾。」

HBL達欣
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