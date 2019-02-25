HBL／107球季結束 黃萬隆預約再戰10年

2019-02-25 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



HBL男甲級唯一帶出3連霸的松山高中教頭黃萬隆，今年領軍「綠色神盾」再度挑戰3連霸失利，8強賽最終戰還沒開打就確定無緣4強，但他帶著子弟兵以72：67擊敗南山高中，為帶著遺憾的球季畫漂亮句點，他也笑著和球迷預約「再戰10年」。

「輸球我不能釋懷，我很嘔，誰會喜歡輸球，而且大比分贏，然後輸。」提到8強賽3連勝後吞下的3連敗，黃萬隆直言很不愉快，甚至因此睡不著，但仍要面對和接受，「在我個人執教生涯，我什麼都碰過了，挑戰3連霸成功、挑戰3連霸失敗、沒晉級前8強，這也是教練當愈久，就有愈多故事可以寫。」

率松山超過20年的黃萬隆提到，這些執教點滴都是他要承受和學習的歷程，「我很享受這過程，也很感謝我球員的努力。」他也感性說，松山球員的精神就是用「Do Our Best」的態度展現「松山魂」，這樣的精神會吸引松山同學，學校不動員仍會自動自發到場，甚至唱校歌，「這就是校園籃球的魅力，我不知道這魅力是怎麼形成的，但這就是籃球人生。」

身為HBL首屆冠軍隊員，黃萬隆97學年不但成為冠軍教頭，99學年還嘗到史無前例的男甲級3連霸滋味；107賽季雖在今天告終，他不但預約108學年見，甚至立下「10年之約」，48歲的他笑說：「我還沒老，國外45歲、48歲都很年輕，我現在算是年輕的教練。」他還笑著和球迷喊話，要大家保持身體健康，繼續支持HBL，「我還很年輕，如果還在松山，你們可以再看10年的籃球，多看HBL。」

身為話題球隊，松山的討論度一向高，黃萬隆今天也有感而發說，HBL很單純，希望外界「多給一點祝福」，「他們（球員）的舞台在UBA、是SBL，大家不要忌妒或羨慕，應該多支持，UBA未來一定會更好因為基層好，上面會好；SBL一定會更好，所以大家要正面一點。」

他也強調，外界會用「職業球隊」形容松山，這完全不正確，「我們不是職業隊，我們是球員和學生，為了上大學拚命，我們按照學校作息上課、認真練球，助理教練薪水還會被拖到，我們也很辛苦，公立學校沒資源，我們也不會說。」