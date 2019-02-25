UBA／盧峻翔強心臟 輔大驚險逆轉政大

2019-02-25 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



盧峻翔（右）關鍵時刻跳出助輔大擊敗政大。圖／大專體育總會提供 分享 facebook 輔仁大學今天在107學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級8強賽首戰，靠著身陷犯規麻煩的盧峻翔在最後4分多鐘拿下8分，其中包含終場前兩分多鐘的追平分，幫助球隊以77：73氣走政治大學，替8強賽事開出紅盤。

盧峻翔前三節身陷犯規麻煩，直到第四節還剩4分多鐘才又被換上場，他先在終場前2分48秒擺進2分幫助球隊追平戰局，最後7.4秒球隊2分領先時又穩穩罰進2球，替球隊鎖住勝利。

輔大總教練楊哲宜賽後直誇盧峻翔，稱他有顆「強心臟」，他說：「這場比賽高低起伏，宛如就像洗三溫暖依一樣，還好球員沉得住氣，改掉上半場失誤過多的毛病，加上最後關頭又有心臟大顆的盧峻翔跳出來。」

盧峻翔對自己陷入犯規麻煩感到生氣，枯坐板凳時其實自己非常想要上場，他笑說：「我本以為自己在第三節就有機會被換上場，沒想到到第四節後段才又有機會，坐在場下時我還一直跟教練使眼色，希望他把我換上去。」

輔大最後靠著吳季穎攻下全場最高的23分，加上盧峻翔的18分，曾祥鈞及鄭皓為各攻下10分，驚險擊敗政大，楊哲宜認為，拿下這場比賽對球隊想晉級四強而言非常關鍵；落敗的政大則以田浩、洪楷傑18分表現最佳。