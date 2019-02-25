親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

運動筆記賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！
健行筆記台灣小百岳#031-鵝公髻山鐵杉與雲海的驚奇之旅 海拔不高卻很有個性的「北大武山」
NBA林書豪當週精彩好球 (2月17日-23日)賽事精華- 尼克 vs. 馬刺 (2月25日)

UBA／陳又瑋傷退不影響 台師大退高師收16連勝

2019-02-25 15:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台師大周桂羽（右）。記者毛琬婷／攝影
台師大周桂羽（右）。記者毛琬婷／攝影
分享
107學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級8強賽今天在健行科大開打，帶著預賽15連勝的氣勢，台灣師大今天雖在第三節傷了主力陳又瑋，不過團隊將士用命，靠著隊長周桂羽22分領軍，以83：60擊敗高雄師大，續寫連勝紀錄。

經過1個多月的休兵，UBA今天展開8強賽事，台師大上半場遭到高師緊咬，第三節還剩4分多鐘時陳又瑋一次進攻中與高師大李家耀發生碰撞，陳又瑋左邊眼角被撞到，當場倒地爆血，提前傷退接受治療，不過台師大沒受到影響，決勝節更打出21：10的攻勢，一舉甩掉對手糾纏，將連勝推進到16場。

「預賽時我們講求的進攻，但到了8強，一昧只講求進攻是不夠的，要前進台北小巨蛋防守一定要做得更好。」台師大教頭王志群認為，上半場讓對手得到38分，代表防守上出現問題，也利用中場休息時間提醒球員要就執行方面做修正，易籃後球員很快做出調整，也順利收下勝利。

王志群透露，昨天讓球員們自己集合開會，他們列出了8項該注意的事情，看到開會結果讓王志群十分欣慰、放心，「看到他們列出的項目就知道不用再多說什麼，球員都知道自己該做的事情。」至於陳又瑋的傷勢，王志群表示，會再看他的情況調整，「如果只是貼個美容膠帶的話，可能明天就繼續上場也不一定，但我們還是會以保護球員身體為優先。」

去年同樣在健行科大，台師大在8強賽僅收下1勝6負的成績，經過一年的磨合調整，球隊打出全新風貌，渴望一掃去年8強止步的結果，王立群說：「今年我們要扮演黑馬，但這個連勝不代表我們一定能拿到門票，還是要保持正面成熟的態度去面對每一場比賽。」

台師大教頭王志群。記者毛琬婷／攝影
台師大教頭王志群。記者毛琬婷／攝影
分享
陳又瑋左眼角遭撞流血。記者毛琬婷／攝影
陳又瑋左眼角遭撞流血。記者毛琬婷／攝影
分享

王志群陳又瑋周桂羽
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

UBA／現身健行科大觀賽 梅奧力挺教練王志群

2019-02-25 14:04

世界盃／走出打架風暴 菲律賓取得會內賽門票

2019-02-25 11:14

SBL／天使被封鎖 台銀連勝中止

2019-02-25 00:23

SBL／施顏宗扮第四節先生 關鍵三分球助達欣退裕隆

2019-02-24 22:12

SBL／死守天使策略成功 璞園教頭：全隊有共識

2019-02-24 19:29

ABL／夢想家大勝澳門戰狼 收3連勝

2019-02-24 17:10

SBL／台啤灌醉金酒 重登龍頭

2019-02-23 23:49

SBL／梅奧連兩戰未進三分 范耿祥：他改變打法

2019-02-23 22:13

SBL／遭富邦米歇爾激怒 達欣溫立煌進致勝罰球

2019-02-23 21:55

SBL／台啤陳兆豪13分救火 金酒迷航失龍頭

2019-02-23 19:47

ABL／吳永盛首秀貢獻4分 夢想家擊退香港東方

2019-02-23 17:24

UBA／8強賽盡地主之誼 健行大手筆整修整地

2019-02-23 12:27

SBL／首度在桃園巨蛋出賽 陳順詳圓兒時夢

2019-02-22 23:56

SBL／桑尼歸隊繳31分 裕隆退璞園收2連勝

2019-02-22 23:18

圖／SBL呂政儒關鍵三分打 裕隆84：79勝璞園

2019-02-22 22:54

圖／SBL台銀一哥歸隊砍17分 台銀98：89擊敗金酒

2019-02-22 20:22

SBL／陳順詳傷癒復出繳17分 台銀本季首嘗連勝滋味

2019-02-22 20:10
看更多

熱門文章

NBA／魔術戲暴龍 林書豪命中率不佳6分5助攻

2019-02-25 04:30

HBL／隊史首勝松山 光復闖4強再寫新猷

2019-02-24 20:22

日職／王柏融8戰打擊率破6成 日媒：恐怖的大王

2019-02-25 10:29

NBA／為林書豪抱屈 魔術教頭：他攻守兼備

2019-02-25 11:44

NBA／華頓未搭上巴士引揣測 湖人官方出面回應

2019-02-25 10:47

中職／魏應充將會吳志揚 評估味全龍基地設彰化

2019-02-24 17:58

NBA／雷納德休兵 「暴」冷不敵魔術7連勝遭斷

2019-02-25 09:51

NBA／準狀元威廉森爆鞋事件 專家：NIKE應簽長約

2019-02-24 18:54

NBA／火箭摸透勇士？哈登缺陣照取勝

2019-02-25 00:19

HBL／高苑力退南湖拚下第4勝 看轉播等4強

2019-02-25 14:34

NBA／傷癒復出陷低潮 卡珍斯：沒人會同情你

2019-02-25 09:13

NBA／爵士主場勝獨行俠 諾維茨基本季得分新高

2019-02-24 17:38

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

MLB／哈波天價合約近了 25日可望簽約費城人

2019-02-24 18:52

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

HBL／光復高中寫驚奇 衛冕軍松山高中瀕淘汰

2019-02-25 00:14

HBL／高錦瑋飆生涯新高 能仁延長賽退南山保不敗

2019-02-24 22:35

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

NBA／馬刺慘遭尼克痛擊 近7戰吞下6敗

2019-02-25 11:35

NBA／別嫌他胖！這名公鹿球迷一跳就驚倒全場

2019-02-24 18:50

NBA／湖人勝率跌出5成 詹姆斯：球隊欠缺急迫感

2019-02-25 11:02

MLB／印地安人台將全上 胡智為敗投張育成長打

2019-02-25 07:44

圖／HBL松山命中率不到三成 46比54不敵光復高中

2019-02-24 19:57

中職／蔣智賢2分砲 悍將隊掃16安退KT巫師

2019-02-24 19:02

NBA／暴龍中斷7連勝 總教練：整場比賽找不到節奏

2019-02-25 09:57

MLB／暌違514天盜壘成功 鈴木一朗：沒全速跑

2019-02-25 09:08

棒球／送3球員赴日讀高校 魏應充邀未來加入味全龍

2019-02-24 19:37

HBL／青年悲情壽星 第2勝當生日禮

2019-02-24 18:37

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

日職／熱身賽碰頭 王柏融、陽岱鋼用安打打招呼

2019-02-25 00:34

MLB／狄葛隆春訓首戰飆156公里 大都會教頭：嚇到我

2019-02-25 11:49

中職／味全龍復活 「開弓沒有回頭箭」

2019-02-25 00:36

NBA／禁區雙雄領軍擊潰快艇 金塊4連勝到手

2019-02-25 10:42

NBA／今日戰績表 暴龍失常輸魔術中止7連勝

2019-02-25 11:14

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

MLB／克蕭肩膀發炎關機 教頭：仍是開幕戰先發

2019-02-25 07:09

圖／HBL高錦瑋獨得31分 能仁延長賽險勝南山

2019-02-24 21:44

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

ABL／夢想家大勝澳門戰狼 收3連勝

2019-02-24 17:10

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top