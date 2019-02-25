UBA／陳又瑋傷退不影響 台師大退高師收16連勝

2019-02-25 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台師大周桂羽（右）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 107學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級8強賽今天在健行科大開打，帶著預賽15連勝的氣勢，台灣師大今天雖在第三節傷了主力陳又瑋，不過團隊將士用命，靠著隊長周桂羽22分領軍，以83：60擊敗高雄師大，續寫連勝紀錄。

經過1個多月的休兵，UBA今天展開8強賽事，台師大上半場遭到高師緊咬，第三節還剩4分多鐘時陳又瑋一次進攻中與高師大李家耀發生碰撞，陳又瑋左邊眼角被撞到，當場倒地爆血，提前傷退接受治療，不過台師大沒受到影響，決勝節更打出21：10的攻勢，一舉甩掉對手糾纏，將連勝推進到16場。

「預賽時我們講求的進攻，但到了8強，一昧只講求進攻是不夠的，要前進台北小巨蛋防守一定要做得更好。」台師大教頭王志群認為，上半場讓對手得到38分，代表防守上出現問題，也利用中場休息時間提醒球員要就執行方面做修正，易籃後球員很快做出調整，也順利收下勝利。

王志群透露，昨天讓球員們自己集合開會，他們列出了8項該注意的事情，看到開會結果讓王志群十分欣慰、放心，「看到他們列出的項目就知道不用再多說什麼，球員都知道自己該做的事情。」至於陳又瑋的傷勢，王志群表示，會再看他的情況調整，「如果只是貼個美容膠帶的話，可能明天就繼續上場也不一定，但我們還是會以保護球員身體為優先。」