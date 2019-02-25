世界盃／走出打架風暴 菲律賓取得會內賽門票

2019-02-25 11:14 中央社 馬尼拉25日專電



菲律賓挺進世界盃。 擷圖自FIBA官網。 分享 facebook 菲律賓男籃國家隊經過去年7月間的鬥毆事件之後，一路跌跌撞撞，今天在南韓男籃的助攻之下，取得世界盃亞洲地區的最後一張門票。

在歸化NBA職籃球員布拉契（Andray Blatche）的帶領之下，菲律賓男籃昨天深夜在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）以93比75的分數擊退地主隊，加上南韓隊也在黎巴嫩力退黎巴嫩隊，讓菲律賓隊在亞洲區以7勝5負、F組第4名的資格，驚險擠進男籃世界盃。

布拉契此役拿到41分，包括5計3分球，以及13個籃板、4次抄截、3記助攻，並賞對方兩記火鍋。他在賽後訪問中說：「我知道這場比賽的重要性，要嘛就贏，要嘛就打包回家，我們從跳球一直拚搏到終場。」

菲律賓男籃這張世界盃門票得來不易，雖然在亞洲資格賽開打以4勝1負的戰績保持領先，但去年7月卻在馬尼拉與澳洲隊球員發生鬥毆，導致菲律賓隊10名球員分別遭到禁賽3場至6場，包括布拉契在內。

損兵折將的情況下，菲律賓隊在後來的比賽跌跌撞撞，終於在部分禁賽球員歸隊後，拿下了最後兩場非贏不可的比賽，也就是對卡達隊和哈薩克隊。

但這還不夠，還需要日本、約旦或黎巴嫩隊其中有一隊敗陣，才能取得世界盃門票。結果日本隊贏了卡達隊，約旦隊爆冷氣走紐西蘭隊，但是南韓隊擊敗黎巴嫩，為菲律賓貢獻了一記寶貴的助攻。

男籃世界盃將於8月在中國登場，亞洲地區除了菲律賓以外，其他晉級球隊還有澳洲、伊朗、日本、約旦、紐西蘭和南韓，中國則以地主身分自動取得參賽資格。