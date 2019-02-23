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SBL／台啤陳兆豪13分救火 金酒迷航失龍頭

2019-02-23 19:47聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在第16季SBL戰績榜排名前兩名的金酒台啤隊今天交鋒，兩隊在賽前僅有半場勝差，勝隊將能取得龍頭位置，而台啤今天除了雙洋將皆有20分以上表現外，頂替周伯勳先發上陣的陳兆豪也有13分、7籃板進帳，幫助台啤以85：67輕取金酒，重新坐上龍頭寶座。

上半季領先群雄的金酒，下半季首場比賽就不敵墊底的台銀隊，球隊狀況明顯還在調整中，而今天與台啤的龍頭之爭，幾名主力球員仍未找回手感，僅有洋將夏普拿下21分維持水準，包括佐藍、于煥亞等人都未在狀態上。

反觀台啤今天共有4人得分來到雙位數，其中雙洋將塞瑟夫與愛德皆有20分以上貢獻，頂替感染流感周伯勳先發位置的陳兆豪更繳出個人本季新高的13分外帶7籃板、3抄截，讓台啤在下半場逐漸將差距擴大到雙位數，終場以18分差取勝，從金酒手上搶回龍頭寶座。

對於下半季苦吞2連敗，金酒教練吳俊雄直言，球隊這場比賽在各方面表現都不如對手，輸球是理所當然，「我們這兩場比賽手感和狀態都那麼差，表現完全就是不及格，尤其全隊起伏性還是太高，明顯未進入狀態。」

台啤總教練周俊三則表示，在金酒有多個分球點的情況下，今天要求球員從防守做起，「今天我們把阿亞（于煥亞）的得分壓制住了，但他還是送出8次助攻，展現他的能力，今天我們等於是靠防守拿下勝利。」

對於重返龍頭寶座，周俊三也強調不會掉以輕心，「我們每一場都還是會做好準備，尤其我們資深球員少，年輕球員還是會有不穩定的狀況，當然追求第一名對我們是種目標，但現在我們面對每一支球隊，仍必須非常專注才能贏球。」

台啤隊陳兆豪（中）今天先發上陣拿下個人本季新高的13分。圖／中華籃球協會提供
台啤隊陳兆豪（中）今天先發上陣拿下個人本季新高的13分。圖／中華籃球協會提供
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台啤金酒周伯勳
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