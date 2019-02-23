SBL／台啤陳兆豪13分救火 金酒迷航失龍頭

2019-02-23 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



在第16季SBL戰績榜排名前兩名的金酒與台啤隊今天交鋒，兩隊在賽前僅有半場勝差，勝隊將能取得龍頭位置，而台啤今天除了雙洋將皆有20分以上表現外，頂替周伯勳先發上陣的陳兆豪也有13分、7籃板進帳，幫助台啤以85：67輕取金酒，重新坐上龍頭寶座。

上半季領先群雄的金酒，下半季首場比賽就不敵墊底的台銀隊，球隊狀況明顯還在調整中，而今天與台啤的龍頭之爭，幾名主力球員仍未找回手感，僅有洋將夏普拿下21分維持水準，包括佐藍、于煥亞等人都未在狀態上。

反觀台啤今天共有4人得分來到雙位數，其中雙洋將塞瑟夫與愛德皆有20分以上貢獻，頂替感染流感周伯勳先發位置的陳兆豪更繳出個人本季新高的13分外帶7籃板、3抄截，讓台啤在下半場逐漸將差距擴大到雙位數，終場以18分差取勝，從金酒手上搶回龍頭寶座。

對於下半季苦吞2連敗，金酒教練吳俊雄直言，球隊這場比賽在各方面表現都不如對手，輸球是理所當然，「我們這兩場比賽手感和狀態都那麼差，表現完全就是不及格，尤其全隊起伏性還是太高，明顯未進入狀態。」

台啤總教練周俊三則表示，在金酒有多個分球點的情況下，今天要求球員從防守做起，「今天我們把阿亞（于煥亞）的得分壓制住了，但他還是送出8次助攻，展現他的能力，今天我們等於是靠防守拿下勝利。」