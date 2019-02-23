UBA／8強賽盡地主之誼 健行大手筆整修整地

2019-02-23 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



UBA大專籃球聯賽男子1級8強賽，2月25日將在桃園巿健行科技大學體育館開打。圖／健行科大提供 分享 facebook

UBA大專籃球聯賽公開男子1級，經過4階段15場預賽激戰後，共有8支勁旅闖入複賽。男子1級8強賽將2月25日星期一，在桃園巿健行科技大學體育館開打。

比賽採單循環制，晉級隊伍可在3月23、24日台北小巨蛋，打最終4強賽，爭奪107年度UBA大專籃球聯賽公開男子1級總冠軍。8強包括前2年連續闖進小巨蛋總冠軍戰，105年度奪下總冠軍及106年度摘下亞軍，被專業球評視為國內球風，最像美國NBA勇士隊奪標大熱門健行科大。

預賽連續拿下15場勝利，保持不敗金身台灣師範大學，去年在總冠軍戰中險勝健行科大，拿下106年度總冠軍國立體大，賽場表現也備受矚目。

UBA大專籃球聯賽男子1級8強賽，2月25日將在桃園巿健行科技大學體育館開打。圖／健行科大提供 分享 facebook

除奪冠熱門3隊，還有文化大學、輔仁大學、政治大學、義守大學、高雄師範大學等5支實力不容小覬隊伍，也進入8強賽。政大今年重返大專男子公開1級後，立刻闖進8強，令人刮目相看。

2月25日桃園巿中壢健行科大點燃的8強戰火，連2年闖進小巨蛋總冠軍戰地主隊健行科大，不僅要保持年年前進小巨蛋傳統，要強烈的希望在總冠軍戰中，奪回屬於他們的榮耀。

為達成艱鉅任務，健行科大籃球隊員每個人不敢有一點點鬆懈。在確定進入8強後辛苦操練，不論是在個人球技體能、團隊合作默契，及熟悉教練下達各種戰術確實執行上，每個人都下了極大的苦功，眼中只有一個目標，就是重返榮耀。

健行科大總教練劉孟竹強調，希望將健行科大籃球隊，打造成全台第一支具美國大學男籃NCAA風格與文化球隊理想外，更要好好盡到地主之誼，讓每一支來到健行比賽球隊，都能感受到健行科大最最在乎的校訓「好學有禮」。這也是健行科大彭壽春董事長與李大偉校長最最在乎的事。

UBA大專籃球聯賽男子1級8強賽，2月25日將在桃園巿健行科技大學體育館開打。圖／健行科大提供 分享 facebook

此外，健行科技大學為展現學校對籃球隊的支持，舉辦球員握手簽名會，並花費1500萬元重新整修體育館設備，將原先PU地板改換成運動楓木地板，新購符合國際籃球總會（FIBA）標準籃球架與電子計分儀器設備。

劉孟竹表示，近年來國內籃球員體能素質提高，且有外籍球員助陣，灌籃在比賽中常見，合乎國際標準籃球架，能讓球員更放心展現拚勁與球技。這些國際級設備，不但可以提振桃園地區籃球運動風氣，也能讓桃園地區熱愛籃球球迷，有多一點就近觀賞精彩比賽的機會。