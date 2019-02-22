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SBL／呂政儒關鍵三分打 裕隆84比79擊敗璞園

2019-02-22 22:54聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

SBL今晚在桃園巨蛋進行裕隆與璞園的比賽，兩隊前三節戰況膠著，璞園李啟瑋第四節跳出來，單節得到8分，一度將比分追近，但裕隆呂政儒在關鍵時刻再度挺身而出，一次利用隊友掩護上籃得分，並要到犯規加罰，穩住球隊領先，終場裕隆以84比79擊敗璞園。

裕隆呂政儒（左）利用隊友掩護上籃得分，並要到一次加罰。記者余承翰／攝影
裕隆呂政儒（左）利用隊友掩護上籃得分，並要到一次加罰。記者余承翰／攝影
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璞園洋將凱爾（右）攻得全隊最高的21分。記者余承翰／攝影
璞園洋將凱爾（右）攻得全隊最高的21分。記者余承翰／攝影
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璞園李啟瑋（左）第四節得到8分。記者余承翰／攝影
璞園李啟瑋（左）第四節得到8分。記者余承翰／攝影
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裕隆呂政儒（右）在璞園洋將凱爾（左）面前跳投出手。記者余承翰／攝影
裕隆呂政儒（右）在璞園洋將凱爾（左）面前跳投出手。記者余承翰／攝影
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裕隆洋將桑尼（右）在璞園簡偉儒（左）面前跳投出手。記者余承翰／攝影
裕隆洋將桑尼（右）在璞園簡偉儒（左）面前跳投出手。記者余承翰／攝影
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裕隆林力仁（中）替補得到11分。記者余承翰／攝影
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璞園呂政儒李啟瑋
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