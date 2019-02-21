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SBL／本季對台啤4連勝 富邦主帥直呼贏得幸運

2019-02-21 23:09聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

富邦隊總教練許晉哲。圖／中華籃球協會提供
富邦隊總教練許晉哲。圖／中華籃球協會提供
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本季對戰台啤隊，富邦勇士隊僅在第一場於延長賽中落敗，加上今天以81：76拿下勝利，富邦收下本季對戰4連勝。不過雙方戰到讀秒階段，富邦靠著郭少傑先是擺進2分，蔡文誠2罰替球隊穩住勝果，驚險收下勝利，也讓賽後富邦總教練許晉哲直呼贏得幸運。

本周富邦面臨「控衛荒」，林書緯小腿拉傷，今天穿著便服到球場，只能在場邊擔任啦啦隊，明天是否會上場仍要測試後才能決定；另名控衛賴廷恩則因父親過世返家奔喪，球隊也由洪志善、張宗憲等人輪流「代打」。

半場打完富邦取得2分些微優勢進入下半場，第三節靠著賈西亞（Charles Garcia）個人獨拿12分領軍，三節打完擴大領先分數來到11分，不過決勝節台啤展開反攻，靠著蔣淯安、張羽霖一度將分差縮小至1分差，不過最後關頭發生過多失誤，台啤反撲失敗，最終以5分差吞敗。

驚險拿下勝利的富邦許晉哲賽後直呼贏得幸運，「今天我們的失誤還比對方還多，在Jo（林書緯）沒辦法打的情況下，我們就是看誰能夠去守住小安（蔣淯安），他得分是一定會得，但重點是要降低他的助攻，讓他不能串連起整支球隊。」而富邦在結束此役後，收下本季對戰台啤的4連勝，談到連勝關鍵，許晉哲表示要先賣個關子，等到對戰結束後再告訴大家。

台啤總教練周俊三則説：「富邦確實是隻經驗很好的球隊，這幾場比賽過程沒有問題，問題就是出在細節，加上陣中較多年輕球員，收尾沒有做好導致落敗。」此役攻下15分、1助攻的台啤隊長蔣淯安也認同教練的看法，「最後6波攻勢中出現3次失誤，加上罰球也錯失11球，如果這些有把握住一些機會的話，相信結果可能會不同。」

林書緯（右）小腿拉傷。圖／中華籃球協會提供
林書緯（右）小腿拉傷。圖／中華籃球協會提供
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台啤蔣淯安許晉哲
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